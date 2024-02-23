“如果实习医生离岗长期化，3月将发生医疗大乱”. February. 23, 2024 07:49. by 朴星民 min@donga.com. 随着政府和医生团体就医科大学扩招问题长期对峙，人们越来越担心会发生“3月医疗大乱”。现在大型医院随着实习医生（见习医生、住院医生）大举离开医院，手术减少了30%-50%，采取了以重症、急救患者为主的紧急诊疗运营机制。 据医疗界和保健福祉部22日透露，本月底在全国大型医院结束实习的住院医生第四年即将离开医院。住院医生第四年是进修的最后阶段，因此相当一部分人没有离开医院，正在工作。另外，以一年为单位签订合同的助理医生的工作期限也将同时到期。首尔某大型医院院长表示：“住院医生和助理医生将大举离开，但没有新来的人。下个月将面临真正的危机。” 以首尔市波拉美医院等97家公共医疗机构为中心的“紧急诊疗计划”也很有可能在下个月超负荷运转。仁川医疗院院长赵承衍（音）表示：“再过两三周，大型医院也因无法由助理医生和教授进行应对而被转院的患者将会进一步增加。现在属于勉强坚持的情况，医疗院也因收容能力有限，无法承受。” 据保健福祉部透露，截至21日晚10时，全国100家进修医院共有9275名（占总数74.4%）实习医生递交了辞呈，其中8024人（64.4%）离开了工作岗位。虽然政府下达了返岗从业命令，但尚未返回的人员共有5596人。

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