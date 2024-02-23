伴随着价值消费趋势急剧增长的二手服装市场. February. 23, 2024 07:48. . 以年轻一代为中心的“二手时装”正大受欢迎。因为能找到独特而复古的单品，所以认为二手时装非常“时髦”的MZ一代也很多。 据二手交易平台“闪电集市（Bungaejangter）”透露，去年1~9月二手时装交易额为7500亿韩元，同比增加了10%。闪电集市的时装类别交易额从2019年开始每年增加1000亿韩元以上。预计到2026年交易额将增长至约2.6万亿韩元。 去年8月推出的二手服装交易应用程序“Charan”虽然还未满6个月，但目前有8万多人使用。如果将不穿的品牌衣服寄托给Charan，就会自行回收，完成正品验收后，在专门摄影棚拍摄，之后完成杀菌、洗涤后送到购买者手中。由于满意度高，回购率超过40%。 二手服装交易增加并不仅仅是韩国独有的现象。在美国、欧洲、日本等地已经形成了很大的二手服装市场。全球二手服装平台美国的“ThredUp”预测，到2026年，全球二手服装市场规模将增至2180亿美元（约290万亿韩元），占整个服装市场的18%。也就是说，消费者购买的10件衣服中有2件是旧衣服。 时装领域之所以出现二手交易，是因为在高物价时代，可以以低廉的价格购买到品质不错的商品。除了合理消费之外，还有实践环保的意义。据英国资源循环团体艾伦-麦克阿瑟基金会透露，全世界每秒就有2.6吨的衣服被焚烧或填埋。也就是说，穿二手衣服是实践环保，买二手衣服算是价值消费。 闪电集市代表崔在华（音）在东亚商业评论（DBR）上投稿的文章中分析称：“出生在大韩民国历史上最富饶时代的MZ一代对‘二手’这个词的反感较小”，“我认为二手不是为了节约或性价比消费而不得已的选择，而是我的主导性选择、性价比消费。” 随着对二手服装感兴趣的消费者增加，引进修补或再销售本公司产品的服务的服装公司也在增加。西班牙时装品牌“ZARA”在2022年推出了服装修补及转售项目“ZARA Pre-owned”。虽然是喜欢的衣服，但如果因为旧或损坏而无法穿的话，可以利用修补服务或转售或捐赠。 体验二手品牌的顾客购买新产品的情况也很多，为了吸引新顾客，进入二手市场的地方也在增加。名牌也不例外。据贝恩公司透露，仅去年一年，全世界就销售了价值450亿欧元（约65万亿韩元）的二手名牌。这相当于整个名牌市场的12%左右。 二手服装交易似乎已成为不能再回避的消费趋势。不仅是被认为是环境废弃物主要生产者的服装企业，只要是想要进行价值消费的消费者，都可以关注。

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