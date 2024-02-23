英特尔的半导体宣战布告：“6年内将战胜三星”. February. 23, 2024 07:48. . 美国半导体企业英特尔前天正式宣布，到2030年为止，将在代工市场跃居第二位。虽然没有提到公司名称，但直接针对的是目前排名第二的三星电子。英特尔表示，将立即与微软携手，在今年底之前批量生产1.8纳米芯片。如果按照公开的说法，这一速度比计划明年批量生产2纳米的三星电子和台积电还要快。英特尔还表示，1.4纳米超微工艺也和三星、台积电一样，将在2027年批量生产。 前天英特尔举办的首次代工活动是美国要找回被亚洲夺走的代工主导权的宣战场所。即，美国要把目前80%依赖亚洲的世界半导体生产的一半拿回欧美。美国商务部长吉娜·雷蒙多预告了《第二部半导体法》，并承诺提供破格的支援，微软、开放人工智能等美国人工智能代表企业的首席执行官也全体出动，站台表示支持。席间，还出现了“半导体是未来的石油”“英特尔是美国的冠军”“重建美国供应网”等发言。 也有人认为，2021年3月再次挑战代工产业的后起之秀英特尔不会一下子进入领先圈。英特尔过去在7纳米工程上也吃了不少苦头，目前晶圆代工的市场占有率仅为1%左右。但是，考虑到当年被称为“半导体帝国”的英特尔的底蕴，再加上美国政府和企业团结一致的“美国一个团队”的全面支援，不能忽视。 因英特尔的参战，韩国半导体进入了紧急状态。在主力存储器半导体的业况恢复缓慢的情况下，在晶圆代工市场上，稍有不慎就会在台积电和英特尔之间成为三明治的处境。与把美国政府当作友军的英特尔不同，三星电子前面是荆棘丛生的道路。有观察人士认为，英特尔将从美国政府获得13万亿韩元左右的补贴，但三星电子目前对美国投资的补贴规模等尚不明朗。同时，在韩国投资的税额减免也因高于竞争国家的法人税率、最低税等，效果微乎其微。 半导体市场为了抢占预计快速增长的人工智能半导体，正在展开尖端技术竞争。以开放人工智能为首，投资竞争非常激烈，为了降低对英伟达的依赖度，正在进行多种合纵连横。对于三星电子等韩国半导体企业来说，危机可以成为新的机会。最终，唯一的出路就是确保超差距的技术竞争力。韩国政府也应该提供破格的支援和精巧的外交、产业政策作为后盾。

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