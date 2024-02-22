“俄罗斯间谍回来了”……欧洲各地接连发生被杀事件和舆论造假事件. February. 22, 2024 07:53. by 洪禎秀 hong@donga.com. “俄罗斯间谍回来了。” 苏联时期以“克格勃（国家安全委员会）”扬威的俄罗斯情报机关在普京总统的大力支持下，正在为找回过去的存在感而奋斗。据悉，包括入侵乌克兰时误判“战争将在几天内决出胜负”等，俄情报机关近几年多次丢脸，最近通过大规模改革，展开了多个海外行动。特别是涉嫌介入逃往乌克兰的俄罗斯飞行员13日西班牙遇害事件等，有分析认为，俄罗斯正在试图重振冷战时期克格勃的“影子战争”。 ● 克里姆林宫引领情报机关改革 据《经济学人》报道，俄罗斯三大情报机构联邦安全局、海外情报局、情报总局在乌克兰战争爆发前就因分裂和无能而受到国际社会的蔑视。2020年毒杀在野党领导人阿列克谢·纳瓦尔尼（16日在狱中奇异死亡）失败，2022年低估了乌克兰导致23日迎来两年的长期战争。老对手、美国中央情报局局长威廉·伯恩斯上个月在外交专刊《外交事务》上撰文嘲讽说：“多亏了俄罗斯，中情局增加了招聘机会。” 但最近俄罗斯情报当局以之前的失误为教训，进行了大规模改革。英国王家联合军事研究所20日在报告中表示：“克里姆林宫行政室第一副室长谢尔盖·基里延科领导的‘特别影响力委员会’正在主导工作。”该委员会指出，最近俄罗斯军队的一系列情报泄露是战争不振的严重原因，并严格禁止主要部队使用智能手机。 《经济学人》分析说：“最近试图分裂欧盟的一系列事态也与情报总局的动向有关。”乌克兰西南部的前苏联国家摩尔多瓦去年推进加入欧盟时，关于摩尔多瓦总统的虚假信息突然剧增，俄罗斯情报当局也很有可能参与其中。 最近，德国外交部从去年12月20日开始的一个月内，确认了5万多个用德语刊登俄罗斯政府机关宣传动作的“X（旧推特）”账号。法国和波兰12日也预告了共同应对俄罗斯在线舆论造假网络“门户战斗”。 ● 企图瓦解北约的“影子战争” 俄罗斯情报机关的首要课题是扩大北约内部的裂痕。这是为了削弱对战争对象国乌克兰的援助。英国王家联合军种研究所警告：“俄罗斯情报机关为此正在准备介入英国等欧洲国家的选举。” 相关机关已经发现俄将展开冷战时期才会面对的冷酷行动的迹象。乌克兰战争期间举着反旗流亡的俄军飞行员马克西姆·库兹米诺夫13日在西班牙被杀一事，也有可能是俄罗斯情报当局与当地黑手党合作造成的。英国《泰晤士报》评价说：“他的死亡既是俄罗斯情报机关无情的事件，同时也是他们入侵乌克兰后复活的信号。” 特别是俄罗斯最近在东欧展开了多种行动。爱沙尼亚政府20日表示：“根据俄罗斯情报机关的指示，以破坏内务部长车辆等制造恐惧感的嫌疑拘留了10名爱沙尼亚人和俄罗斯人嫌疑人。”爱沙尼亚总理卡亚·卡拉斯在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时表示：“俄罗斯正在对我们进行影子战争。” 从克格勃军官出身的普京总统的倾向来看，情报机关的复活不会只是一次性的。《经济学人》警告：“他们正在努力找回斯大林时期强大的秘密机关的光荣。俄罗斯情报机关处于比任何时候都危险的状态。”

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