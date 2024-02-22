女画家的挑战. February. 22, 2024 07:50. . 阿德莱德•拉比勒-吉亚尔画的《与两个学生在一起的自画像》（1785年•照片）是讲述18世纪欧洲女性美术教育的重要画作。在女性既不能接受美术教育，也不能成为画家的时代，阿德莱德•拉比勒-吉亚尔在卢浮宫内开设了首家女性教授学生的工作室，成为了皇家美术学院的会员。那怎么可能呢？ 在巴黎艺术家村长大的拉比勒-吉亚尔向邻居学习绘画，培养了画家的梦想。但是皇家美术学院不允许女学生入学。她主张男女平等，自己接受女性弟子进行教育，并以出色的实力得到了贵族的赞助。 1783年5月31日，学院通过投票接纳拉比勒-吉亚尔为会员。“绝代艳后”玛丽•安托瓦内特的肖像画家伊丽莎白•维热•勒布伦也在同一天被选为会员。对两位女性的加入感到愤怒的男会员们不仅侮辱了她们的作品，还贬低了她们的人格。最终制定了女性配额制，将女性会员数限制在与当时女性人数相同的4人。 拉比勒-吉亚尔在下一个沙龙展上画出了这幅画。她辩称，皇家美术学院应该接纳更多的女性。画家把自己描绘成一个成功画家的样子。她身穿优雅的丝绸礼服，坐在画架前熟练地摆弄着画具。站在后面的两位女性是她非常珍惜的弟子玛丽•加布里埃尔•卡佩和卡罗•德•罗斯蒙。罗斯蒙看着老师的画，露出感叹的表情，卡佩则凝视着画面外的观众。虽然弟子们比老师年轻漂亮，但礼服颜色和风格更加文静和谦虚。 最值得关注的是她们的手。老师坐在画具前，卡佩靠在老师坐的椅子上，罗斯蒙抱着同事的腰。三个人相互联结，表现出对彼此的支持和连带关系。虽然弟子们最终没能成为皇家美术学院会员，但多亏了老师，她们永远被刻在画幅上。

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