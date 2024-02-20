“5年工期”的半导体工厂，日本20个月里建成……慢吞吞的韩国，“最快也要8年”. February. 20, 2024 07:48. . 日本政府以“重建半导体产业”为目标全力支援的台积电熊本工厂将于24日竣工。这是自2021年10月宣布建设计划以来时隔2年零4个月，自2022年4月动工以来时隔1年零10个月。考虑到去年底已经投入试生产，实际上时隔20个月建成了半导体工厂。在规制繁多、保守的日本，这是史无前例的闪电速度。 当初预计需要5年的工厂建设，从计划树立到基础设施建设、开工、竣工，进展一泻千里。通常需要两年的计划，从宣布到开工的时间缩短为6个月。365天24小时不停歇地施工，工期又缩短了2个月。地方自治团体积极出面解决工业用水和道路整顿等问题。日本政府也支付投资的40%即4760亿日元（约4.24万亿韩元），进行支援。 宣布半导体复活的日本，民间和政府齐心协力，正在全力展开战斗。为了确保半导体供应网，日本放弃自尊心，对外国企业建设的工厂也毫不吝啬地投入了税金和支援。日本政府放宽50多年的限制规定，允许在农地和林地建设半导体、电池等尖端产业工厂。日本在20世纪80年代曾号令世界半导体市场，却被韩国、台湾挤到边缘，日本对这段历史进行了深刻反省，切齿腐心。 相反，韩国在半导体速度战上远远落后。SK海力士的龙仁半导体集群虽然于2019年2月被选定为用地，但至今尚未动工。按照当初的计划，工厂建设应该从2022年开始，但是因为地区民怨、土地补偿、用水供应许可等经常被阻碍，开工被推迟了5次以上。预计明年动工，2027年启用，即使按照计划进行，也需要8年时间。三星电子平泽工厂也因输电塔矛盾浪费了5年时间。 韩国半导体并不是从一开始就这么松懈的。41年前三星以《东京宣言》进军半导体产业时，仅用6个月时间就完成了半导体工厂的建设。为了半导体立国，政府和企业以迫切的心情团结在一起才有可能实现。上个月，政府提出了到2047年为止在半导体集群建设上投资662万亿韩元的蓝图，但如果执行不及时，将毫无用处。在技术变化速度越来越快的情况下，只有果断的投资和一步当先的执行做后盾，才能在半导体战争中生存下来。

한국어