孙兴慜表示，“优秀的球员和优秀的人是不一样的”. February. 19, 2024 07:40. by 金正勋记者 hun@donga.com. “作为（球队）队长，不仅是优秀的球员，和优秀的人在一起也很重要吗？” 亚洲杯结束后回到所属球队托特纳姆热刺队的孙兴慜（照片)）在接受俱乐部官方频道《Spurs Play》的采访时，当被问到这个问题时，他回答说“100%是那样”，并说，“在英超联赛效力意味着他是一名优秀的足球运动员。但并非该球员就是一个好人。” 托特纳姆热刺队16日公开的该采访中，孙兴慜表示：“也许是我人生中最艰难的一周，各位（托特纳姆热刺队球迷）让我重新振作起来，直到死为止，我一辈子都不会忘记。”这听起来像是因在亚洲杯上的成绩不佳和与国家队后辈李刚仁的争吵等而备受煎熬，但在回到托特纳姆热刺队后，在球迷们的热情款待下得到了力量。 韩国国家足球代表队队长孙兴慜在亚洲杯半决赛上被淘汰后，从卡塔尔当地直接回到了热刺队，并于11日通过与布莱顿队的比赛进行了复出战。当时，在英国伦敦的主场托特纳姆热刺体育场举行的比赛中，他作为替补选手出场。孙兴慜说：“我在替补席上热身时，大家都对我抱以热烈的掌声。这次比赛（亚洲杯）结束后，我仍然处于痛苦的状态，现场球迷对我如此热情款待，真的有点难以置信。” 对于这样的应援助威，孙兴慜表示：“这是雪中送炭般的拥抱。”孙兴慜说：“热刺队的球员和球迷们在我回来后都给了我一个大大的拥抱。这是非常需要拥抱的瞬间”，“虽然是艰难的一周，但大家都很好地让我重新振作起来，所以重新以积极的桑尼（孙兴慜的昵称）回归了。” 孙兴慜在18日与国家队后辈黄喜灿所属的球队伍尔弗汉普顿队的比赛中首发出场并踢满全场，但未能取得进球。黄喜灿也未能得分。在该场比赛中，伍尔弗汉普顿队最终以2比1获胜。

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