港媒：“中国网络安全的最大威胁不是美国而是印度”. February. 19, 2024 07:40. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 香港《南华早报》16日报道说，中国网络安全的最大威胁不是与中国展开霸权竞争的美国，而是印度。去年底，还出现过疑似印度黑客集团组织试图对中国军队进行网络攻击。 据《南华早报》透露，中国保安公司表示，与印度黑客集团“比特”（音译）有关联的对中国、巴基斯坦、蒙古国等国家的攻击在2022年和2023年分别达到7次和8次。一名不愿透露姓名的北京安全专家向《南华早报》表示：“大众相信中国的网络安全威胁可能来自美国，但实际攻击的大部分是在南亚国家进行的。” 据推测，去年12月中国当局事先切断的中国军队网络攻击也是“比特”所为。从2013年11月开始活动的“比特”也被称为“曼灵花”。网络分析家们以“比特”的网络地址和语言模式为依据，主张他们是印度出身的黑客。据悉，这些人在印度政府的支援下，以巴基斯坦和中国等政府及军事机关、核领域为目标展开活动。渗透情况多种多样，从冒充吉尔吉斯斯坦大使馆到向中国原子能产业发送电子邮件。 “比特”主要使用以个人为目标窃取机密的“网络钓鱼”和在网站上植入恶性代码的攻击“水坑攻击”两种战略。专家指出，虽然这种攻击表面上看不具有破坏性，但有可能导致严重的情报泄露。 不过，尽管来自印度的网络攻势持续不断，中国当局并未做出正式反应。去年11月，印度国内有人指出，来自中国的网络攻势正在加剧，但印度当局也克制提及中国。世界两大人口大国中国和印度自2020年在喜马拉雅边境发生流血冲突以来，一直矛盾不断，但在经济上却有着扩大贸易等复杂的关系。 不过，中国反间谍当局国家安全部16日再次警告说，时隔3个月，外国网络间谍活动导致的数据泄露正在威胁国家的信息和网络安全。国安部表示，最近几年，海外网络间谍一直在攻击中国重要部门和企业。国安部特别介绍了某军民两用企业没有迅速更新软件，导致资料泄露的事例，并嘱咐大家注意。

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