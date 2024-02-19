公共租赁住宅也供不应求，开工件数在1年内减少一半. February. 19, 2024 07:40. by 李祝福记者 bless@donga.com. 据调查，由于高利息和工程费上涨，建设公司的负担加重，公共租赁住宅（公租房）的供应也急剧减少。青年层和低收入层的居住安全网正在发生巨大动摇。 据首尔市18日透露，去年获得市价约90%的“青年安心住宅”许可的现场只有9处（3099间客房）。这一数字还不到2022年23处（6591间）的一半。与2年前的2021年（44处•16089间）相比，缩小至五分之一的规模。 其他公共租赁住宅事业也在全国经历着开工中断、事业延迟等。据国土交通部透露，去年韩国土地住宅公社（LH）和地方自治团体等供应的公共租赁住宅开工件数为7398套，比前一年（1.5815万套）减少了53.2%。也有人指出，政府的“1•10供应对策”中包含的企业型租赁活性化方案也很难顺利推进。韩国开发研究院（KDI）经济信息中心所长宋仁浩（音）建议：“有必要利用住宅城市基金等财源，确保租赁住宅供应激励。”

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