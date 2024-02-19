弃患者不顾的医生虽然不负责任，但阻止这种行为也是政府的职责. February. 19, 2024 07:39. . 国务总理韩悳洙昨天在对国民谈话中，就反对医科大学扩招的医生集体行动表示，“不能把国民的生命当作人质”，呼吁大家保持克制。他还表示，“医大扩招不能再推迟”，再次确认了将在今年入学考试中反映医大扩招计划。政府也强调对实习（住院）医生集体拒绝诊疗的“无宽容原则”，并向全国221家医院下达了每天报告实习医生工作现状的命令。 针对政府的强硬基调，大韩医生协会表示，“哪怕只要是一名医生受到不利影响，就会采取难以承受的行动”，提高了抗议力度。首尔五家大型医院的实习医生们预告将从20日开始中断诊疗后，从最紧急的手术室开始出现了混乱。新村塞佛伦斯医院决定将手术日程减少一半，三星首尔医院也向患者通报手术延期，首尔大学医院中断了肺癌等手术。正如保健医疗工会所指出的那样，离开迫切的患者们涌入的急诊室和手术室不是“抛弃国民生命的不道德行为”吗? 政府也不能摆脱医生罢工带来混乱的责任。随着医科大学扩招，医生们的罢工是预料之中的事情。2000年以后，医生们反对医药分工、非面对面诊疗、医大扩招，进行了三次罢工，每次都实现了自己的要求。每次医生们以患者生命为人质的罢工，政府都束手无策。如果这次也只相信对扩招意向的友好舆论，将会重蹈覆辙。动员所有可用的行政力量，阻止医生们的集体行动，哪怕强行进行集体行动，也要最大限度地减少医疗空白，这是负责保健医疗行政的政府的事情。 与此同时，政府也要说服医生团体增加医科大学招生名额的必要性，并寻求协助。医生协会要求国策研究机构提出的10年后医生人数不足1.5万人的研究结果的具体依据。医大一次性扩招65%可能导致医科大学教育出现问题的担忧，政府这次是不是也只是宣布加强必需医疗对策之后就不了了之，消除社会上这些不信任，也是政府的职责。

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