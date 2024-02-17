深夜西归浦前海的奇迹，浸水货船11名船员全部获救. February. 17, 2024 07:32. by 任宰永 jy788@donga.com. 在济州西归浦前海发生了货船浸水事故，但是因为海洋警察的迅速应对，11名船员全部被安全救出。当时现场刮起了强风和巨浪，直升机和救生艇都无法使用，但海警队员们冒着负伤的危险接近货船，最终没有一人失去生命。 15日晚9时55分左右，在济州西归浦港西南方向61公里的海上，1959吨级货船金洋6号发出了“正在被水淹没。请求援救”的紧急求救信号。该货轮上有2名韩国人、6名缅甸籍船员、3名印度尼西亚船员等。海警立即向事故海域紧急派遣了包括5000吨级警备舰5002舰在内的3艘舰艇和1架直升机。 晚上11时32分左右，直升机首先到达，但风速高达每秒20至22米，无法靠近被困船员。由于波浪高达4~6米，设置在金洋6号上的救生艇也无法使用。尹锡悦总统作出指示：“动员所有可用的人力和装备，营救（船员）。” 下午11点52分到达现场的5002舰艇队员们与金洋6号船长进行了通信，并派出了2艘舰艇靠近。16日凌晨1时29分左右，连接梯子绳后，11名船员全部获救。部分海警队员在此过程中撞到船身，还受了瘀伤。被派到现场的救援组长（警查）柳圭锡（音）说：“虽然情况紧急，但多亏了现场的快速沟通和判断，我们才能平安地救出所有船员。” 据海警透露，所有船员的健康无异常，目前正在西归浦市的一家住宿设施内静养。海警计划以船舶相关人士的陈述“航行中遭遇巨浪，发出‘咯吱咯吱’的声音后船体倾斜了”为基础，对事故原因进行调查。

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