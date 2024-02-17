古巴韩文学校：“建交了，我们能去韩国吗？”. February. 17, 2024 07:33. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “竟然和韩国建交了……看到新闻后高兴得流下了眼泪。” 居住在古巴首都哈瓦那的里塞特•冈萨雷斯（36岁）14日（当地时间）面对韩国和古巴建交的消息，激动不已。2013年冈萨雷斯在古巴电视上看到韩国电视剧《拜托小姐》后迷上韩国，至今学习韩文已有11年。“两国终于成为了‘朋友’”，他的激动之情溢于言表。 位于哈瓦那的韩语学校教师冈萨雷斯15日在与《东亚日报》的通话中表示：“学生们也高兴地说‘现在我们也能去韩国了吗’”，“学校的韩语教师也会增加，学生们也会有更多的机会。” 冈萨雷斯工作的韩文学校是2022年在旅外同胞财团的支援下设立的。古巴有30多名韩国侨民，但在哈瓦那韩语学校学习韩语的学生超过120人。也就是说，在古巴会韩语的当地人比侨民多。虽然大部分学生都在20岁左右，但85岁的韩裔老奶奶也在努力学习韩文。 哈瓦那韩语学校的人气受韩流的影响也很大。在建立外交关系之前，韩国音乐和电视剧在古巴也是热门话题。在哈瓦那大学专攻媒体信息学的冈萨雷斯也是如此。古巴虽然是以在韩国也成为话题的电影《布埃纳维斯塔社交俱乐部》（2001年）和萨尔萨（以古巴旋律为主的轻快的舞曲或舞蹈）等为代表的文化养分优秀的国家，但最近“10、20多岁的人更喜欢K-POP舞蹈，跳得更好”（冈萨雷斯）。韩国语学校校长郑浩贤（音）也补充说：“古巴的韩国人在疫情大流行之前是60~70名，现在虽然大幅减少，但是古巴对韩国文化的热爱却越来越大。” 当地也有观测认为，与韩国建交将有助于古巴经济。最近，古巴因物价暴涨而面临“史无前例”的经济困难。自2021年货币改革以来，古巴比索（CUP）对美元汇率在非正式市场上飙升了10倍以上，很难立即购买生活必需品。郑校长表示：“在古巴生活了18年，最近经历的通货膨胀和经济困难最严重。” “相信古巴人总有一天也会在三星就职。对不久后能去韩国的期待非常高。在那之前我会更加努力地学习韩语的。”（冈萨雷斯）

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