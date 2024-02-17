执政党内对“议会选举大换血”感到紧张……忠清地区9名现职议员中7人参加竞选. February. 17, 2024 07:32. by 金俊一记者、李承佑记者 jikim@donga.com、raul1649@donga.com. 国民力量党忠清地区的9名现任议员中有7人将参加竞选。只有郑镇硕（五选，忠南公州-扶余-青阳）和成一钟（二选，忠南瑞山-泰安）两名议员获得了单独公推。忠清地区此前人物交替相对较少，现在现任议员也将大举参加竞选。党领导层在岭南地区公推发表前夕表示：“对现任议员的评价结果显示，淘汰（排除公推）对象在岭南地区最多。”岭南地区对“大换血”的紧张感也达到了高潮。 国民力量党公推管理委员会委员长郑永焕16日在首尔汝矣岛中央党部召开新闻发布会，发表了忠清、京畿、全南部分地区的公推面试结果。现任议员中，除郑镇硕和成一钟外，金学容（五选，京畿安城）和宋锡俊议员（二选，京畿利川）也获得了单独公推。 到目前为止，国民力量党现任议员在自己的选区获得单独公推的有首尔、仁川、忠南各2人、京畿3人等9人。这些地区国民力量党共有26名现任议员，相当于每3人中只有1人获得了单独公推。 在即将宣布公推结果的岭南地区，议员们的紧张感也在增加。岭南地区的国民力量党现职议员共有56人。事务总长张东赫当天上午会见记者时强调：“在下游10%（淘汰）和下游30%（扣分对象）中，岭南圈议员所占比率最多。”其核心要义是，在岭南会有很多现任议员被排除在公推之外或受到减分。 国民力量党当天还确定并公布了首尔7个、京畿4个等22个地区的竞选对阵情况。在忠南洪城-礼山，四选议员洪文杓和前总统市民社会首席秘书姜承奎将展开竞选等，在其他三个地方，则有现任议员和龙山总统室出身的幕僚将展开对决。

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