五大医院实习医生“全员辞职”……要防止急诊室和手术室大乱. February. 17, 2024 07:31. . 首尔大学医院等所谓的“五大医院”见习医生表示，将在19日日全员提交辞呈，从20日上午6时开始停止工作。圆光大学等其他医院的见习医生也纷纷决定参与提交辞职书。全国40所医科大学的学生们20日一致决定提交休学申请。这是反对政府决定医科大学扩招2000名的医疗界正式开始集体行动。 由于见习医师的罢工预告，急需治疗的患者和家属陷入了混乱。网上接连出现了“母亲原定于20日接受肺癌手术，但手术被推迟”“接到了原定于27日手术被取消的电话”等吐露遭受损失的文章。中断住院、推迟检查等措施也接连不断。在五大大型医院的医生中，实习医生约占39%。他们在急诊室和手术室负责休息日、夜间值班、手术辅助等工作。如果没有见习医生，急诊室和手术室实际上势必瘫痪。 这是有可能直接关系到患者生死的问题。实际上，在2020年住院医生们反对医科大学扩招、采取集体行动时，也有服毒患者和心脏骤停患者在寻找需要治疗的医院时死亡的事例。因此，有人批评说：“用患者的生命来威胁保证饭碗，这是医生该做的事情吗?”在这种情况下，大韩医生协会计划不久后通过会员投票决定是否罢工。如果普通医生也加入罢工行列，国民的损失将无法控制。 政府向各医院下达了禁止受理专科医生集体辞职书的命令，接着又追加下达了不允许集体休假，维持必需医疗的命令。政府的立场是，如果不予响应，就不会善罢干休。但实习医生们却表现出即使政府下达开始业务命令也不会复职的强硬态度。考虑到医疗界的集体行动有可能成为现实，政府应尽快制定对策，以免发生大乱。 目前急需扩大辅助诊疗护士的作用，最大限度地减少手术室人力空白，动员公共医疗机关和军队医院负责应急医疗的方案等。对医生的非法行为要进行严惩，同时还要进行说服工作，以免发展到最坏的情况。有必要迅速推进提高必需医疗费用、缓解不可避免的医疗事故的处罚负担等。通过这一措施，在平息医疗界的反对的同时，巩固舆论的支持，才能防止医科大学扩招再次搁浅。

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