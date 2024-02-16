韩国乒乓球迎来100周年，世乒赛首次在国内举行. February. 16, 2024 08:16. by 姜泓求 windup@donga.com. 以“小鸡”申裕斌（20岁）、“热情姐姐”田志希（32岁）为首的韩国女子乒乓球将发挥“主桌”优势，时隔33年再次挑战世界冠军。 2024国际乒乓球联合会（ITTF）世界锦标赛将于16日至25日在釜山会展中心举行，为期10天。1926年开始的世界乒乓球锦标赛（以下简称“世乒赛”）在国内举行尚属首次。2020年大会原计划在釜山举行，但由于新冠病毒感染症扩散事态，最终被取消。此后，釜山再次投身申办竞争，并成功举办了迎来“韩国乒乓球100周年”的今年大赛。 世乒赛从1999年开始以单数年举办个人赛、双数年举办团体赛的方式进行。此次大赛将举行团体赛，来自全世界47个国家的约340名选手将一决雌雄。男女组都是以各国选手展开单打对决，先获得3场比赛的球队获胜的方式进行比赛。每组5支球队，分成8个小组进行小组赛，然后通过淘汰赛决出冠军。如果在本次大赛中进入8强，还可以获得巴黎奥运会团体赛的参赛权。 到目前为止，韩国女乒已经两次获得世乒赛冠军。1973年萨拉热窝世乒赛时，在韩国球类运动历史上首次登上世界冠军宝座，1991年千叶世乒赛时，以南北统一代表队的身份参赛并获得金牌。在此后举行的14届世乒赛上，中国队夺得了13次冠军。新加坡夺冠的2010年莫斯科世乒赛（新加坡）是唯一例外情况。女子单打排名第8位的申裕斌表示，“将以王牌选手的责任感，毫不畏惧地（与中国选手）对抗。” 最近连续3届世乒赛获得铜牌的男子代表队也决心要取得好成绩。韩国男子乒乓球至今还没有获得过世乒赛团体赛冠军。世界排名第14位的张禹珍（29岁）表示：“我认为（此次大赛）可能是所有韩国选手乒乓球生涯中最重要的瞬间。不小的负担将成为更加努力的动力。”在男子组比赛中，中国队也将自2011年大阪世乒赛后连续第11次挑战金牌。

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