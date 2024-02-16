普京：“可预测的拜登比特朗普好”. February. 16, 2024 08:15. by 趙은아 achim@donga.com. 俄罗斯总统普京（照片）表示，在今年11月举行的美国大选中，“与前总统特朗普相比，拜登总统获胜更有利于俄罗斯”。对于拜登的高龄争议，他还站在拜登一侧说：“美国总统选举越来越恶劣。”但是对于他的回答，很多人分析说与他的真实想法不同。 据路透社报道，普京14日在接受本国国营电视台“俄罗斯一台”采访时，就“谁在美国大选中获胜对俄罗斯更好”的提问回答说：“拜登。”普京表示：“他是更有经验、更具可预测性、传统的政治家，我们将与美国人信任的任何美国总统进行合作。” 普京对拜登的年龄和认知能力的担忧表示，“越来越恶劣”，批评了美国选举活动的人身攻击方面。他在回忆2021年瑞士日内瓦会议时表示：“人们当时已在说拜登没有能力，但我完全感觉不到这一点。他（说话时）看了自己的笔记，说实话我也看了自己的笔记。这没什么大不了的。”此外，对于拜登去年6月从直升机上下来时撞到头部的事件，他反问道：“谁都会撞到头部不是吗?” 对于此次采访是否真的表明了普京总统的想法，众说纷纭。西方安全专家认为：“普京实际上希望对俄罗斯友好的特朗普再次当选。”有分析认为，如果俄罗斯想以希望的方向结束乌克兰战争，根据孤立主义路线反对支援乌克兰的特朗普的回归将更加有利。 特朗普在同一天的游说中提到了普京的发言。他说：“很多人对我说，‘那太糟糕了’，但事实并非如此，（反而）他真的对我大加赞赏。”这一讲话意在得到敌视俄罗斯的美国选民的投票。他还说：“如果成功连任，将实现迅速终结俄罗斯和乌克兰之间的战争等惊人的成就。”

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