韩国与古巴闪电建交……“朝鲜兄弟国”也选择了实用主义而不是理念. February. 16, 2024 08:14. . 《社论》韩国与古巴闪电建交……“朝鲜兄弟国”也选择了实用主义而不是理念李哲熙记者 klimt@donga.com 韩国和古巴14日在美国纽约以两国驻联合国代表部交换外交公函的方式正式建立了外交关系。古巴被称为朝鲜的“社会主义兄弟国”，从未与韩国建立过正式外交关系。据悉，此次建交是根据本月初古巴方面的突然提议，两国通过绝密接触迅速达成了协议。韩国政府相关人士解释说：“朝鲜数十年来一直妨碍建交，因此经过秘密接触，迅速进行了公布。”古巴是韩国第193个建交国，联合国成员国中未建交国只剩下叙利亚。 分析认为，朝鲜的老友邦古巴之所以与韩国建交，是实用主义的决定，即经济合作要优先于理念。以“革命之国”而闻名的古巴此前以朝鲜金日成主席和前国务委员会主席卡斯特罗之间的纽带为基础，在反美反帝路线上发出了一致的声音。在朝鲜因非法核开发而日益孤立的情况下，古巴一直保持着友好的态度。但是，看到韩国和古巴之间的经济合作日益扩大，随着韩国游客的增加，韩流在古巴社会内部广泛扩散的现实，古巴也选择了经济实际利益，而不是理念上的义气。 此次建交可以说是冷战结束后韩国政府扩大与古巴的各种交流合作，不断敲门的结果。古巴意识到与朝鲜的关系，对韩国持续20多年的建交提议一直持消极态度。但是，对于看不到解决国内经济困难对策的古巴来说，只能把目光转向韩国。与美国的关系似乎也是变数之一。曾将古巴重新指定为“支持恐怖主义国家”并展开强硬政策的前总统特朗普在年底大选中再次执政的可能性增大，这也成为古巴提前做出现实决断的重要原因。 此次韩国-古巴建交将成为确认朝鲜外交孤立的契机，朝鲜的立足之地越来越小。对于直到最近还通过高层访问等与古巴保持紧密关系的朝鲜来说，就像被打了后脑勺一样，将会受到冲击。但是，在威胁同族韩国是“第一敌对国”“不变的主敌”的情况下，公然反对“其他国家间建交”也会招人讨厌。朝鲜只能眼睁睁地看着韩国和古巴扩大合作和交流、发展健全的友好关系。

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