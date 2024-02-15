K电池人才短缺……“专家不足，参考YouTube”. February. 15, 2024 07:45. by 郭道英 now@donga.com. 去年，国内一家电池企业为了开发新的波形系数（Form Factor），正在进行研究开发（R&D）。波形系数是指角形、圆筒形等电池模块的最终形态。但是，在相关专家不足的情况下，研究组参考的最终只有YouTube。 该公司研究员表示：“在波形系数开发初期，看到美国电池相关学科研究室上传的开发过程YouTube视频后，还跟着学”，“与半导体和汽车等海外领先的产业不同，电池领域连标杆学习的先行技术都没有，专业人才也屈指可数，因此经常感到茫然。” 引领全球电动汽车市场的“K电池”正为人才短缺而忧心忡忡。此前，韩国企业一直引领着全球电池产业的初期成长期，但如果没有高级人才，很难在未来市场保持竞争力。相反，最大的竞争国中国借助政府的全力支持，正在大规模培养专业人才。 14日，据政府及下属机关去年年末实施的“国内电池业界人力实态调查”显示，截至2022年末，国内3家电池公司和材料等整个业界，作为R&D核心轴的硕士、博士人力只有约9400人。与企业需求相比，还缺少700多名相关人力。国内电池业界进行R&D人力调查尚属首次。 相反，据中国主要企业年度报告书等统计，2022年末中国7家电池企业的硕士、博士R&D人力人数为1.52万名。其中，中国国内排名第一的CATL拥有人力达3100人，排名第二的比亚迪拥有人力达8400人。这与3家K电池公司各公司拥有600~1900名左右形成了鲜明的对比。

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