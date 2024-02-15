启程前4天推迟德国丹麦巡访……这样也行吗?. February. 15, 2024 07:44. . 尹锡悦总统原定于18日至24日对德国和丹麦进行为期7天的访问，昨天推迟了分别与两国总理举行首脑会谈的日程。总统室昨天表示：“总统原定于下周进行的两国巡访将延期。”对于延期的理由，总统室只是说：“考虑了诸多因素。”过去也有过临近出国而推迟首脑会谈的事情，但有过中东呼吸综合征事态等紧急悬案。但在国民面前连理由都不解释，是史无前例的。 为了对德国进行国事访问和对丹麦进行正式访问，政府准备了几个月。虽然不知道向两国解释推迟访问的理由是什么，但据悉通报时间是13日。虽然总统室表示“对方国家已经谅解”，但这不能不说是一种外交失礼。此次巡访与去年12月总统夫妇只对荷兰一处进行国事访问的日程相提并论，引发了“访问欧洲太频繁”的争议。明明可以一次巡访邻近的荷兰和德国、丹麦三国，但总统室应该也掌握了隔2个月安排两次访问的行程。 更大的问题是没有正式说明延期的原因。这不是缩短日程，而是全面延期，但并没有在正式新闻发布会上宣布。如果按照执政党部分人士“切断议会选举争论焦点”的说明，就会有人想起总统夫人金建希。金建希自去年12月因收受名牌包风波而对荷兰进行国事访问后，近两个月来一直闭门不出。金建希如果随行出访德国和丹麦，就会出席华丽的欧洲式礼宾活动，如果不同行，其空缺可能会引发闲言碎语。虽说是在议会选举局面下出于民心和选票管理考虑作出的决定，但国家利益外交出现差池是不可避免的事实。 此次巡访告吹，可以从近在不久前失败的KBS录制对话中，从根本上看到，通过特别监察官、民政首席室、第二附属室制度性地管理金建希动向和处事问题的系统准备失败中找到。回避新年记者招待会的总统在KBS谈话中没有表示适当的道歉或遗憾。如果当时安抚民心，也许就不会决定推迟巡访。首脑外交中配偶随行的国际惯例，国民不可能不知道。难道不是总统及其幕僚们一再体察民心失败才导致的现在这一外交失礼吗？

한국어