李杋浩当选起亚队新任主教练. February. 14, 2024 07:59. by 任寶美 bom@donga.com. 韩国职业棒球历史上的首位“MZ一代”主教练诞生了。况且这是在职业棒球10支球队中，被评价为球队文化“最保守”的起亚队创下了1号纪录。 起亚俱乐部13日表示，与1981年出生的击球教练李杋浩（照片）与起亚队签订了2年总价值9亿韩元（合同保证金3亿韩元，年薪3亿韩元）的主教练合同。至此，起亚队自上月29日解雇了涉嫌渎职受贿而接受检察机关调查的前主教练金钟国之后，短短半个月就结束了新任主教练的选拔程序。 起亚俱乐部解释选任背景说：“李主教练曾担任过二线队主教练和一线队击球教练等，对球队的整体理解度很高”，“我们认为他是能够快速调整目前（混乱的）球队氛围的最佳人选。” 起亚队团长沈哉学评价道：“李主教练是一位创意丰富的教练”，“在上个月举行的球队战斗力研讨会上，他以分析选手团实际击球数据获得的结果为基础，发表了投球自动判定系统（ABS）应对方案、球队击球周期停滞应对措施等，受到了球队代表理事崔俊英的好评。” 10日，李主教练在球队正在进行转地训练的澳大利亚堪培拉进行了在线主教练面试，直到13日上午为止，作为击球教练指导选手，从下午开始作为球队主教练带领了训练。李主教练表示：“在球队困难的情况下突然担任主教练，虽然很担心，但是我会带着沉重的责任感一步一步地组建球队”，“我会成为与选手们毫无隔阂地沟通，创造让选手能在球场上尽情地展开他们自己的棒球舞台的主教练。” 5年前还是选手的李主教练，比现役最高龄职业棒球选手秋信守（SSG）只早出生了230天。只比起亚队队内年龄最大的崔炯宇（41岁）大两岁而已。只是韩国棒球委员会（KBO）总裁许龟渊在35岁的1986年就拿起过主帅教鞭，因此李教练并不是韩国职业棒球史上最年轻的主教练。 李主教练毕业于大邱高中，2000年在韩华队开始职业选手生涯，在2010年获得自由签约选手（FA）资格，进军日本职业棒球软银队，2011年与起亚队签约后回到了国内。2019年退役后，他在起亚队担任助理教练，在起亚队共度过了14年。李主教练在选手时期共击出了17个满垒本垒打，这仍然是韩国职业棒球史上最多的记录。2017年，他还作为起亚队选手品尝到了韩国大赛冠军的滋味。

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