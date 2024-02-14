特朗普时期前白宫办公厅主任：“特朗普坚决反对在韩日驻军”. February. 14, 2024 07:59. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 前白宫办公厅主任约翰·凯利（照片）揭露，美国前总统特朗普在任时曾对美军驻扎韩国表示反对。特朗普对北约盟国表示，“如果不多交防卫费，就不会提供保护”，轻视美国的安全承诺，其对韩国、日本的态度也是如此，预计将会引发相当大的风暴。 据美国有线电视新闻网（CNN）等媒体当地时间12日报道，凯利在计划于下月12日出版的该媒体专门负责安保报道的记者吉姆·施托的书中接受采访时表示：“特朗普从威慑力的角度出发，‘坚决’（dead set）反对美军驻扎在韩国。对日本也是如此。” 凯利公开表示，特朗普认为朝鲜国务委员长金正恩和俄罗斯总统普京是“不错的人”。他还说：“对于特朗普来说，美国把朝鲜逼入绝境，似乎在折磨他们（金正恩和普京总统）。”意思是说，在他看来，驻韩美军的存在和韩美联合军演刺激了朝鲜。实际上，特朗普2018年6月在新加坡举行的第一次朝美首脑会谈上向金正恩表示，将中断韩美联合军演。 凯利和特朗普政府国防部长詹姆斯·马蒂斯等一起被称为控制因突出发言和决策而闻名的特朗普的所谓“大人轴心（Axis of adults）”，但都被赶下台。离开白宫后，凯利带头批评特朗普，被认为是他重新执政时的报复对象。 不过，前国务院朝鲜事务特别代表金圣同一天在战略与国际问题研究中心的论坛上表示：“无论11月美国大选发生什么事情，韩国和日本都将在世界舞台上发挥更加积极的作用。韩美日三国分担更多费用，共同应对更多的挑战，这很自然。”尹锡悦政府首任国家安保室长金圣翰就最近朝鲜接连挑衅的原因表示：“这是为了扩散拜登政府朝鲜政策失败的认识，让自己喜欢的候选人在美国大选中当选。”

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