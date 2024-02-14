如果每个孩子每月入账100万韩元的话. February. 14, 2024 07:58. . 上周，记者存折上收到了12万日元（约108万韩元）的现金。这是广域地方自治团体东京都送来的名为“018支持者”的育儿支援金。如果在东京居住并抚养0-18岁的孩子，从今年开始每个孩子每月可获得5000日元。我抚养两个孩子，每月1万日元，1年的12万日元一下子就投进了存折。 东京支援金没有收入、财产标准。在东京居住的1400万人中，有200万人接受了这笔钱。也不排除外国人。反而担心有外国人不会读日语，所以在网上上传了韩语、英语、中文的说明。 东京的逻辑非常单纯。那就是，在东京生活的儿童教育费比地方人均每月多出8000日元左右，因此东京都将支援部分资金。去年收到支援金的通知时，申请时也半信半疑。每月不到5万韩元的资金会有多大帮助呢，这会不会是东京都知事选举（7月4日）前夕的民粹主义政策呢？但是2个孩子1年的支援金在年初一下子用大笔钱存入存折后，想法发生了变化。想到“托孩子的福，有了超过100万韩元的钱”，调皮鬼的孩子们看起来也不一样了。 因为孩子得到的钱，这还不是全部。日本政府发放的4个月儿童津贴将于本月底通过地方自治团体发放。未满3岁的儿童每月可获得15000日元、3岁-初中生4个月一次收到每月1万日元的儿童津贴。也就是说，如果有两个未满3岁的孩子，在不到一个月的时间里，又可以得到近100万韩元的钱款。今年4月以后，日本政府的支援金也将像东京一样废除收入限制，并发放给高中生。从老三起，每个月从1万日元上涨到3万日元，上涨3倍。部分基础团体还给得更多。东京市中心的港区自行编制更正预算，向0岁-高中生发放价值5万日元的商品券。 这种程度的话，说是“埋了就加倍”也不为过。虽然国家债务是世界第一，但至少对低生育支出，媒体、市民团体等提出的忧虑并不大。对于今后5年内将防卫费增加2倍的防卫费扩充问题，不仅是在野党，执政党内部也出现了慎重的声音，但在育儿支援金的发放上，很难找到特别的异议。 虽然日本非常慎重，甚至说“敲石桥后不会过”，但在低出生率政策上，日本比韩国更快、更积极。在韩国，低生育政策在保健福利部、女性家庭部、低生育高龄社会委员会、企划财政部中哪个是主管部门都不明确，但日本去年新设了分散在各部门的儿童政策总管机构“儿童家庭厅”。在岸田文雄首相亲自主持的“儿童未来战略会议”上，每次召开会议时，无论是发放现金还是扩大育儿休假，都会拿出点什么。最近为了筹集低生育资金，政府还宣布了每月追加征收500日元（约4500韩元）医疗保险费的方针，虽然引发了争议，但是比连如何筹措资金的讨论都没有的韩国领先了几步。 韩国虽然面临合计生育率0.73名的消失危机，但在制定低生育政策方面却没有危机感。如果要寻找投入最少、提高出生率的方法、通过精巧的政策设计解决低生育率的精巧手段，当初就错了门牌号。现在，哪怕是一点点，也应该先研究一下外国政策后再适用。如果每月给1个孩子100万韩元的政策被认为是过分的预算浪费，那么难以找到逆转年新生儿数低于20万名低出生率的动力。有速度感的大胆战略不就是韩国的专利吗？

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