推进“学费零负担”……难道要借债支援中产层？. February. 14, 2024 07:58. . 据悉，韩国政府正在推进把国家奖学金支援对象扩大到中产阶层的方案。也就是说，将把目前全体203万名大学生中收入下游48%的国家奖学金扩大到收入下游80%。据悉，2012年引入的“半价学费”政策将扩大改编为“学费零负担”。针对中产阶层的学费超低息贷款和大学生居住费支援方案也正在讨论中。 大多数人都认同让青年们不用担心学费、根据能力和意志接受大学教育的宗旨。政府的高等教育公共教育费支出规模比其他发达国家小也是事实。问题在于财政状况能否达到这种程度。据悉，为学费零负担而追加的预算每年达1.5万亿至3万亿韩元。韩国的国家债务已经超过1000万亿韩元，再加上低生育、高龄化，税收减少，负债迅速增加。目前，根据半价学费政策，月收入超过1000万韩元的家庭子女每年可获得350万韩元的国家奖学金。用高中毕业生缴纳的税金支援中产阶层子女的大学学费是否公平？难道学费零负担政策到了国家举债也要强行实施的程度吗？ 还要分析学费零负担对劳动市场和大学生态界的影响。韩国青年的大学教育修习率为70%，高于经济合作与发展组织成员国的平均水平（47%），但大学毕业生的就业率和高中毕业生的工资差距低于、小于经合组织的平均水平。大学毕业生大量涌现，导致大学毕业生的就业率下降，工作岗位和学历之间的“失配”现象也日益严重。如果再加上为拿到连本钱都没有的大学毕业证而浪费的机会费用，学历过剩的社会费用将会更大。如果大学升学率因学费负担为零而提高，那么边际大学的结构调整将被推迟，整个大学生态系统将面临崩溃的危险。 从保守、进步两派选举公约开始的学费减半政策，导致高学历的无业游民大量涌现，强制要求大学冻结学费和扩大奖学金等自救努力，使大学竞争力退步。但是，不但没有减少政策的副作用，反而在选举即将到来之际推行零学费，一想到因此而搞大的问题，就觉得那很尴尬。如果想提高大学竞争力、扩大教育机会，就应该保障大学的自律，鼓励革新，政府财政应该集中在家境困难的学生身上。

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