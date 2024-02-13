特朗普：“如果不出防卫费，将鼓励俄罗斯侵略北约成员国”. February. 13, 2024 08:58. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国共和党有力大选候选人、前总统特朗普（照片）表示：“将鼓励俄罗斯入侵没有充分付出防卫费的北约成员国。”他执政时曾声称北约正在“搭便车”，向成员国施压，要求各国付出相当于国内生产总值2.0%的国防费。如今他甚至暗示，如果重新执政，将以防卫费为由撤回对盟国的安全保护伞。 特朗普当地时间10日在南卡罗来纳州进行竞选游说时，披露了过去一名北约成员国领导人问自己的往事。对方问：“如果我们不付出防卫费，受到俄罗斯攻击，会保护我们吗？”对此，他本人表示：“不会保护。反而会鼓励俄罗斯按照自己的意愿去做。” 特朗普前总统在任时曾表示强烈不满，称韩国、德国等富裕的同盟国没有按照自己的意愿缴纳防卫费。他分别批评韩国和美国"企图榨取美国利益（rip off）"和"无法理解富国花费那么少的防卫费"。他还提到了驻韩美军及驻德美军撤离等问题。 特朗普的讲话震惊了全世界。北约秘书长斯托尔滕贝格11日在声明中说：“暗示同盟不会相互防御（保护），会损害包括美国在内的我们所有人的安全。” 《纽约时报》担心，如果特朗普再次执政，二战以后80多年来一直守护同盟的美国安保保护伞实际上将终结。报道特别指出，如果世界不信任美国的意志，就会引发类似韩国战争的事态。报道评论称：“1950年时任美国国务卿迪安•艾奇逊发表在亚洲排除韩国的‘艾奇逊防卫线’后，时隔5个月朝鲜发动了战争。”

한국어