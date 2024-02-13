医生罢工逐渐明朗化……总统室：“医大增员不可逆”. February. 13, 2024 08:58. by 赵维拉记者、田柱永记者 jyr0101@donga.com. 针对政府提出的医科大学入学定员增员方针，实习医生（见习医生•住院医师）团体于12日晚举行了在线总会，讨论了罢工时间和方式等问题。由于实习医生负责大型医院的住院患者诊疗、应急手术等现场业务，因此如果他们罢工，诊疗将出现相当大的问题。相反，总统室当天斩钉截铁地表示“医大增员是不可逆转的”，医疗界的集体休诊事态很有可能成为现实。 12日，据医疗界透露，大韩实习医生协议会当晚召开在线总会，讨论了政府医大增员方针的应对方案。据悉，“五大”医院（首尔大学、Severance、首尔峨山、三星首尔、首尔圣母）的实习医生已经在各医院的投票中决定参与团体行动，因此在罢工几成定局的情况下讨论了时间和方式等。 此前，为抗议政府的方针，李必洙（音译）会长等领导层集体辞职的大韩医师协会也宣布，将江原道医师会会长金泽宇（音译）选为非常对策委员长，并于15日在全国各地举行动员大会，展开团体行动。另外，计划于17日在首尔举行全国医生代表会议，讨论集体休诊日程等。 急救医生组织大韩急救医学会成立了紧急对策委员会，并表示，“如果（政府）没有表现出改善的意志，将全部离开急救医疗现场”，各领域的医生团体也纷纷表明了立场。 但是，总统室高层相关人士12日在龙山总统室与记者们见面时强调：“在过去的40年里，律师增加了10倍，但医生人数仅增加了3倍”，“随着收入的增加，专职工作人员人数必然会增加，但医生人数并没有达到必要的增加。”该相关人士还表示：“虽然医生们说增加2000名是不是太多了，但从现在开始增加2000名也不够，这就是我们国家的医疗现实”，“团体行动师出无名，医生们应顾全大局进行协助。” 政府认为，从春节长假开始，医生们的抗议将全面展开，如果2000年以后第4次集体休诊成为现实，将采取命令开始业务和吊销执照等正面应对。

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