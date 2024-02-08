无人机成为世界战争主角，力挫尖端武器成为“性价比最高”的选择. February. 08, 2024 07:39. by 巴黎=常驻记者 赵恩雅、孙孝周记者 achim@donga.com、hjson@donga.com. 在本月24日迎来爆发两周年的乌克兰-俄罗斯战争、超越以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯展开的中东战争等实战战场上，多种军事技术都得到了运用，其中有一种武器最近最引人注目。那就是无人机。乌俄两国因武器耗尽而陷入困境后，正在积极使用既便宜又可实施有效打击的无人机。乌克兰总统泽连斯基公开表示，“将另行创建无人机系统部队”，俄罗斯也正在用无人机集中打击乌克兰的基础设施。中东战争也由哈马斯以无人机攻击打响了第一炮。支持哈马斯的亲伊朗也门胡塞反政府武装也用无人机瘫痪了红海海路。朝鲜也积极进行无人机挑衅，韩国也在构筑无人机防御体系等方面倾注心血。● 泽连斯基：“将创建无人机部队”泽连斯基在即将迎来开战两年之际相信无人机是“逆转形势”的一招。据路透社报道，他在6日的夜间录像演说中强调“无人机战争速度战”。他说：“刚刚签署了在我军创建无人机系统部队的法令。”他在去年12月还曾宣布：“今年将生产100万架无人机。”乌克兰认为无人机是可以打击敌人心脏的“最精锐尖兵”。实际上，俄罗斯总统普京所在的莫斯科克里姆林宫去年5月遭到了无人机攻击。同年8月，因乌克兰无人机攻击，莫斯科机场一度瘫痪。对俄罗斯来说，无人机同样重要。俄罗斯多次利用无人机破坏了乌克兰大坝、能源设施、坦克等。乌克兰网络媒体“欧洲广场新闻社”去年11月报道说：“乌克兰第一人称主视角（FPV）无人机每月产量为5万架，而俄罗斯则达到30万架。”无人机越来越受到关注是因为“性价比”优越。随着战争无限延长，武器和财源耗尽，人们判断没有比无人机更好的武器。最具代表性的事例就是“FPV无人机”。英国《经济学家》5日报道说：“FPV无人机在最前线获得了接近‘神话’的地位。” 乌克兰东部巴赫穆特的无人机部队“阿基里斯”最近用几架价值300-500美元（约40-66万韩元）的FPV无人机摧毁了价值数百万美元的俄罗斯重武器。无人机也非常适合心理战。因为与明显暴露的炮击不同，无人机是无声飞行进行攻击的“悄悄的暗杀者”。● 哈马斯无人机摧毁以色列最尖端武器最近中东战争也呈现出另一种“无人机战争”局面。去年10月7日哈马斯空袭的中心也有无人机。以色列为了先发制人地压制哈马斯的挑衅，投入天文数字的资金开发的“智能围栏”远程控制武器系统被小型无人机投下的小型爆炸物破坏殆尽。也门胡塞武装最近也用无人机威胁着红海航线上的美国和英国船舶。还有分析认为，胡塞武装很早就了解无人机的价值，并做好了准备。据总部设在也门的智库“萨那战略研究中心”透露，胡塞武装宣布2019年为“无人机年”，并积极生产无人机。可不能认为无人机就是其他国家的战争故事。韩国军方为了应对2022年12月发生的朝鲜无人机侵犯首尔上空事件等无人机挑衅，去年9月作为国防部直属部队成立了无人机作战司令部。上个月，国防部长申源湜访问该部队时强调：“无人机是战场上的游戏改变者。这是最近在俄罗斯-乌克兰战争、以色列-哈马斯武力冲突等实战中被证明有效的武器体系。”

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