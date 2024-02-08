敬老院无偿午餐·看护费补贴化……执政党与在野党展开“敬老竞争”. February. 08, 2024 07:36. . 国民力量党前天发表了每天向全国敬老院提供免费午餐的公约。目前，全体敬老院的40%左右每周提供3天左右的午餐，执政党的公约把午餐时间增加到每周7天，并阶段性地扩大提供午餐的敬老院数量。在共同民主党此前把“向敬老院提供每周5天的午餐”作为议会选举公约后，执政党又增加了两天进行对抗。 国民力量党还提出公约：为了降低护理负担，给疗养医院的护理费予以报销，在年底结算中扣除税额。这也与去年底共同民主党作为议会选举1号公约提出的补贴护理费健康保险相重叠。在此次议会选举中，朝野为了抓住首次超过二三十岁选民的1399万名60岁以上选民，提出了相似的公约。 问题是，朝野政党都没有考虑如何筹集履行银色公约所需的财源。根据现行老人福利法，政府和地方自治团体支援敬老院的粮食购买费和冷暖气费用，但今年分配的预算为800亿韩元。如果想向全国6万多个敬老院提供免费午餐，需要增加几倍的预算，但朝野却对财源筹措方案闭口不谈。 补贴护理费也一样。如果在看护费上适用健康保险，每年需要15万亿韩元以上的财源。再加上国会预算政策处等预测，健康保险财政今年将立即转为赤字，公积金将从2028年开始见底。也就是说，如果不同时推进护理费工资化，就很难实现。 在即将来临的1000万名老人时代，有必要进行解决高龄层贫困、提高生活质量的公约竞争。但是，在没有财源对策的情况下，只为争取老人的支持而胡乱抛出的善心性公约只会浪费国家资金，助长代际矛盾。对于2008年从10万韩元起步、每次选举时上涨的基础养老金，朝野两党约定上调40万韩元。辨别“复制粘贴”等一味给予的善心攻势，现在是选民的任务了。

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