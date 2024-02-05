“傻里傻气的杀人犯”的超能力. February. 05, 2024 07:39. by 崔智善 aurinko@donga.com. 在便利店打工，过着平凡生活的大学生有一天被牵连到一起杀人事件中。每天晚上，死人都会出现在他的梦里，黑眼圈都掉到脸颊上，害怕杀人被发现，躺在地上等待被抓走。但是情况却变得很异常。原来自己杀死的男子是凶残杀人事件的真凶。讲述偶然发现自己拥有鉴别恶人能力的主人公李汤（崔宇植饰）和追捕他的刑警张难堪（孙锡求饰）之间发生的故事的奈飞电视剧《杀人者ㅇ难堪》将于9日公开。这是奈飞针对此次春节连休假期推出同名网络漫画改编的作品，共8集。 《杀人者ㅇ难堪》以平凡的大学生李汤开始。他的一天没有什么特别的。在便利店打工，每天面对无赖的客人，便利店社长经常拜托善良的他做兼职代打。但是他的日常生活却在一夜之间变得支离破碎。面对肆意施暴的醉汉，他最终杀了醉汉。但是第二天的情况却得到了巧妙地解决。在李汤杀死的男子尸体很近的地方发现了另一具尸体，警方得出结论，两人是在争吵中死亡的。更令人啼笑皆非的是，对李汤杀死的男人的DNA进行分析后发现，他是未结连环杀人事件的犯人。得知自己拥有鉴别“该死之人”的能力后，李汤积极寻找恶人，而另一方面，刑警张难堪（孙锡求饰）在追查李汤的真实身份。 因在电影《寄生虫》（2019年）中饰演长子基宇而被世界所熟知的演员崔宇植将饰演李汤。皮肤白皙、身材苗条、眼角下垂的他，乍一看和杀人犯似乎并不搭。但是，因负罪感而逐渐消瘦的样子，以及在荒唐的情况下无法清醒的“傻里傻气的杀人犯”的样子，不免让人产生微妙的同情心。在得知自己的能力后，他的眼神中闪现出通过无情的反派角色“贵公子”给人留下深刻印象的电影《魔女》（2018年）中的样子。 该剧由执导电视剧《他人即地狱》（2019年）和电影《消失的夜晚》（2018年）的李昌熙导演执导。李导演解释选角理由说：“如果是崔宇植的话，即使杀人也要听他的话，具有温暖的人情味。”部分人指出，这是不是在美化杀人和私人惩戒。对此，李导演说：“如果是美化，杀人犯们会幸福地结束，但我总是会向杀人犯发出关于正义的拷问： ‘这种方法是否正确？’”

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