“能够和韩国观众产生深厚的连带和共鸣，感到非常荣幸”. February. 03, 2024 07:26. by 崔智善 aurinko@donga.com. “最终，我们所有人都希望看到的是我们真实的一面，得到理解和喜爱。我也（通过演技）更加接受了自己，正在学习如何成为对自己更加亲切的人。” 凭借奈飞电视剧《怒呛人生（BEEF）》获得美国广播界最高权威奖黄金时段艾美奖最佳男主角奖的演员史蒂文•延（41岁）回顾作品和自己的演技人生时说出了上述一番话。 李成真导演（43岁）和史蒂文•延等韩裔制作团队大举参与的《怒呛人生》在上个月15日（当地时间）举行的第75届黄金时段艾美奖颁奖典礼上，捧起了限定剧/迷你剧/电视电影类最佳作品奖、最佳编剧奖、最佳男主角奖等共8座奖杯。有评价称，影片敏锐地捕捉到了现代人的孤独、愤怒和不安。作品中处处融入了韩人教会、韩国饮食和文化，《怒呛人生》的成功意义更加特别。 2日，在获得艾美奖后首次与韩国媒体通过视频见面时，史蒂文•延平静地表示：“感谢能成为《怒呛人生》故事的一部分。”对于剧中饰演的丹尼，他解释说：“丹尼是集中了我们所有人拥有的多种面貌的羞耻心的人物。”他坦言，“丹尼是一个无力、失去控制的人物，我也对这种感情深有同感”，“因为是需要融入角色，放下一切的角色，所以心生畏惧。” 在《怒呛人生》中，丹尼是第二代韩裔移民出身的失意承包商。生活总是很拮据，背负着照顾父母和弟弟的心里包袱。史蒂文•延以有说服力的演技精准呈现了丹尼的愤怒、绝望和孤独，不仅获得了艾美奖，还获得了金球奖最佳男主角奖。他还入围了预定于24日举行的美国演员工会奖颁奖典礼的最佳男主角提名名单。史蒂文•延表示：“（丹尼经历的）移民者的现实是我亲身经历的，所以非常清楚”，“制作团队为了真实地表现自己亲身经历的事情而倾注了很多努力。通过这部作品，特别是能够和韩国观众们产生深厚的连带和共鸣，感到非常荣幸。” 对于外界对他取得仅次于在2022年戛纳电影节上凭借《掮客》作为韩国演员首次获得最佳男主角奖的演员宋康昊的成就的称赞，史蒂文•延笑着表示：“宋康昊前辈对我和李成真导演来说就像英雄一样。这简直是不可思议的比较。驳回比较本身。” 执导《怒呛人生》的李成真导演就作品的成功表示：“可能是因为很多人从剧中角色中发现了各自自身的样子。”他说：“我想照亮隐藏在我们心中的黑暗部分。我想制作一部只有在他人身上发现自己内心的黑暗时，才能相互理解的作品。”

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