议会选举收票验票需要7万人，公务员嫌“津贴少”而回避. February. 02, 2024 07:25. by 赵权亨记者 buzz@donga.com. 据悉，在4月10日议会选举中，首次引进了开票工作人员在开票过程中用眼睛一一确认投票纸的“手动”验票程序，开票工作人员比4年前的议会选举最多增加20%，需要7.7万人。但是，随着作为投票、开票核心人力的公务员们对最低时薪（9860韩元）水平的津贴表示不满，确保人力方面亮起了红灯。有人指出，如果不能满足必要的人力，就会投入大多数民间人士，这与为阻止不正当选举疑惑而引进的手动检票制度的宗旨不符。 《东亚日报》1日采访结果显示，中央选举管理委员会最近对各市郡区选举管理委员会需要投票和开票的人力进行了统计，并收集了随着引进手检票需要增加约15%-20%的开票工作人员的意见。也就是说，与2020年4月15日议会选举的64015名相比，最多需要增加13000名左右的人员。另外，包括投票管理员、投票工作人员在内的议会选举事务人员将从2020年的32.7449万名增加到今年的约34.7万名。 但据悉，一些地方自治团体没有提交动员到选举事务上的公务员名单。公务员工会提出了漫长的投票时间和津贴等问题，最近在选举管理委员会前举行了要求提高津贴的示威。开票工作人员的津贴为14小时工作15万韩元，投票工作人员为15小时工作13万韩元，是最低时薪水平。 在上次议会选举中，公务员的选举事务参与率从2016年的63.5%减少到2020年的53.3%。选举管理委员会用银行职员等民间人士填补了空缺。

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