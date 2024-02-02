“《阿盖尔》会成为一部超乎想象的电影”. February. 02, 2024 07:25. by 崔智善 aurinko@donga.com. “电影《老男孩》、《釜山行》、电视剧《鱿鱼游戏》……韩国内容具有强烈的认同感。最重要的是，我儿子说韩国炸鸡是世界上最好吃的。我想尽快访问韩国。” 以“不知礼，无以立也（Manners maketh man）”的台词席卷韩国的电影《王牌特工》系列的马修•沃恩导演（53岁•照片）以新的间谍片《阿盖尔》回归。将于7日在韩国上映的《阿盖尔》和沃恩导演的前作一样，轻快的动作戏和机智活泼的叙事展开吸引了观众。 在1日举行的视频记者见面会上，沃恩导演对上个月演员阵容来韩时没能一起参加感到非常遗憾。当初他原计划一起来韩国，但在出国前因健康原因取消了访韩计划。他执导的《王牌特工》系列唯独在韩国深受爱戴。第一部《王牌特工：特工学院》（2014年）吸引612万人次的观众，第二部《王牌特工：黄金圈》（2017年）吸引494万人次的观众。 得益于沃恩导演和韩国观众的“化学反应”，上月18日，《阿盖尔》在韩国举行了影片的全球试映会。沃恩导演表示：“虽然韩国离得很远，但感觉就像我的故乡一样。韩国观众对《王牌特工》系列给予了惊人的喜爱和支持。我认为，如果有国家观众对这部电影给予关爱和热情，那就是韩国观众。”他说：“我个人非常热爱韩国电影和文化，在看到接受我的电影后，我更加喜欢韩国这个国家。” 《阿盖尔》以畅销书间谍小说作家艾莉（布莱丝•达拉斯•霍华德饰）的作品开始。虽然取得了巨大成功，但无论如何也想不起来系列的下一章，在前往父母家的艾莉面前出现了特工艾登（山姆•洛克威尔饰）。他告诉艾莉，她的间谍小说内容成为现实，她成为了全世界间谍的目标。艾莉为了摆脱危机，在写小说的下一个内容的同时，开始寻找现实中的王牌经纪人阿盖尔（亨利•卡维尔饰）。华丽的动作戏和沃恩导演特有的B级情绪融为一体。 沃恩导演就继《王牌特工》之后再次制作间谍片一事表示：“我沉迷于间谍片”，“虽然我们都不能成为超人或蜘蛛侠等英雄，但可以成为特工。所以间谍片似乎仍然受到人们的喜爱。”他说：“这是一部无论想象什么都能获得更多东西的电影。”

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