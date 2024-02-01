朝野政党不顾历代级税收缺口，纷纷提出SOC、现金公约. February. 01, 2024 08:00. . 去年国税比当初政府预想的少收了56.4万亿韩元，历史上最大规模的“税收缺口”成为现实。企划财政部昨天表示，去年全年国税收入为344.1万亿韩元。这比政府去年预算中的税收少56.4万亿韩元，连续两年出现了税收亏损。受景气停滞和资产市场萎缩等影响，去年除教育税以外的所有税种的税收都有所减少。由于半导体不景气，去年制造业生产出现了外汇危机以来的最大幅度减少。 问题是，今年的情况也没有好转的迹象。国会预算政策处预测，今年的国税将比政府的预测值少收6万亿韩元左右。这是因为消费、投资等内需持续低迷，而且房地产、股市的恢复也很缓慢。虽然政府表示将最大限度地减少预算支出，但体现实际国家财政状况的管理财政收支今年将出现92万亿韩元的赤字。 尽管如此，朝野政界面对4月议会选举，纷纷推出大规模社会资本基础设施（SOC）事业和现金性支援公约。国民力量党紧急对策委员长韩东勋昨天来到京畿道水原市，承诺将全国主要旧市中心的铁路地下化，统一开发上部空间。执政党计划通过开发周边地皮来充当事业费，但未能提出具体金额。共同民主党代表（党首）李在明在新年记者会上作为低生育对策，提议无偿提供包括大学学费在内的所有教育费，实现“出生基本收入”。李在明说：“财源是在今后筹集的。”也就是说，朝野政党都对庞大的财源筹措方法没有答案。 朝野政党意气相投，没有进行考察事业性的可行性调查就推进的SOC事业也不止一两个。国会上周通过了因经济性低而流产20多年的“大邱-光州月光铁路建设”的特别法。需要20万亿韩元的“水原军用机场搬迁”、釜山-蔚山-庆南的“东南圈循环广域铁路”等正在推进免除可行性调查法案也接连排队等候。瞄准选区选票的“不要问”SOC事业最少也接近90万亿韩元。 国库没有余力承担政界的民粹主义公约和“善心”立法。据悉，超过1100万亿韩元的国家债务将超过今年国内生产总值的50%，财政赤字将超过明年国内生产总值的3%。但是，在没有财源对策的情况下，把债务炸弹推给下一代的民粹主义竞争正在越来越严重。

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