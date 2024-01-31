尹锡悦对梨泰院特别法行使否决权……否决的第九个法案. January. 31, 2024 07:35. by 张宽硕记者、孙俊英记者 jks@donga.com、hand@donga.com. 尹锡悦总统30日对《梨泰院惨案特别法》（查明2022年10月29日梨泰院惨案真相、防止再次发生及保障受害者权利的特别法）行使了要求重新审议权（否决权）。这距离法案在国会全体会议获得通过仅过了21天。这是尹锡悦2022年5月就职以来第五次行使否决权，也是第九次个被否决的法案。虽然政府出台了建立梨泰院惨案牺牲者永久追悼设施等支援政策，但遗属方面反驳称：“政府以最侮辱性的方法置遗属的要求于不顾。” 总统室当天下午表示：“尹总统批准了当天上午由国务总理韩德洙主持、在政府首尔大厦举行的国务会议上表决通过的《梨泰院惨案特别法》要求重新审议案。”韩德洙表示：“对于检方和警方的调查结果究竟有什么问题，也没有明确的根据，为了追加调查而另外设立特别调查委员会，对牺牲者、遗属和韩国国民来说究竟有什么意义，必须深思。” 梨泰院惨案遗属协议会、市民对策会议当天召开记者会抨击称：“尹总统和政府官员、国民力量党议员们以不负责任、愚蠢的决定犯了载入史册的罪行。”共同民主党院内代表洪翼杓与遗属们面谈时批判称：“据说为了逃避行使拒绝权的责任，会提出援助遗属的方案，这才是侮辱遗属和国民的行为。”

한국어