专栏：在引进数字教科书后孩子们将失去的东西. January. 31, 2024 07:35. . 在线视频服务（OTT）Netflix在家中经常成为夫妻吵架的导火索。 7岁和5岁的两个女儿从两岁左右开始从《活泼可爱的豆顺》到《珠珠的秘密之星空守护者》、《奇妙萌可》，最近正在涉猎《瓢虫少女Miraculous》、《DC超级英雄美少女》等法国、美国动画片。在没有告诉操作方法的情况下，不知不觉间偷偷拿走智能手机和平板电脑，运行应用程序（APP）后播放漫画。在威逼和死心之间来回走动时，他一边说“放着吧”、“不要再播放了”，一边和妻子吵架。 看着两个女儿的这种样子，看到教育部最近准备引进数字人工智能（AI）教科书，就会感到心情复杂。在教育界，副总理兼教育部部长李周浩被称为“教育+技术烈士”。作为李副总理推进的重点事业，从明年开始小学3、4年级和初中1年级、高中1年级的部分科目将使用数字教科书。学生们在上课时间要用平板电脑代替纸质教科书。 当然，拥护数字AI教科书的主张也有道理。也就是说，如果利用AI教科书，不仅可以为学生提供量身定做的教育，还可以提前接触到尖端技术。另外，这些人主张，如果将AI教科书所需的平板电脑免费分发给所有学生，就可以防止家庭环境的差距演变成“数字鸿沟”（数字设备接近性的差异）。 但是学生们没有失去什么吗？铅笔和纸质书籍的触感、端正地写字的习惯、完成一本教科书和习题集时感受到的成就感和文房画、选择书写工具和笔记本的取向、书上留下的涂鸦和朋友的名字……这些都是数字教科书无法给予的体验和刺激。 再加上学校课程不仅能传达知识，还能成为一生重要的记忆和回忆。看着老师的眼睛点点头，问旁边的朋友不知道的事情，观察朋友的包里和笔记，学习人的不同，互相沟通。 但是不久后，孩子们就会盯着同样的平板电脑上课。考试和笔记都要用平板电脑，在家作业也要用平板电脑。 相反，瑞典从去年开始向加强纸质书籍和笔记的方向转变了教育模式。瑞典卡罗林斯卡医学院研究所表示：“有明确的科学证据表明，数码机器会损害学习能力，而不是提高学习能力。”最近，韩国教育学术信息院（KERIS）也发表研究结果称，课堂上数码机器的使用时间和修学分数成反比。 反正成年后，即使不愿意，也会被关在四处都是“Kakao Talk”的数码监狱。在这样的世界里，是应该早一岁把孩子推向数码时代，还是应该保护纸张和铅笔的模拟体验，现在需要从教育的角度进行思考。 笔者还想劝告李副总理读一下下面的文章。 “铅笔是我挣饭吃的工具。文字是我的毛细血管。握着铅笔写字时，我希望我的铅笔像旧石器男人的拳头斧头、铁匠的锤子、船工的桨。如果橡皮屑像雪一样堆积在桌子上，我的一天就过去了。”（金薰《用铅笔书写》）

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