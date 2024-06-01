今年１-4月，法人税骤减13万亿韩元……税收比去年减少8.4万亿韩元. June. 01, 2024 07:58. by 金道炯 dodo@donga.com. 据悉，截止到今年4月，征收的税款比去年减少8万亿韩元以上。有分析认为，由于去年业绩不佳，企业的法人税税额减少近13万亿韩元，今年的“税收缺口”将不可避免。 企划财政部31日表示，截止到今年4月，政府共征收税金125.6万亿韩元，比一年前同期减少8.4万亿韩元。4月份单月的国税收入也比去年减少6.2万亿韩元，只有40.7万亿韩元。因此，今年累计国税在3月份转为同比减少2.2万亿韩元，进入4月份后减幅进一步加大。 企划财政部此前预测，今年将比去年（344.1万亿韩元）增收20万亿韩元以上，达到367.3万亿韩元。但是，截至4月份征收的税款仅达到上述预测值的34.2%。这不仅低于最近5年的平均进度（38.3%），也低于出现56万亿韩元税收亏损的去年（38.9%）。 法人税对税收减少的影响很大。截至今年4月的法人税为22.8万亿韩元，比去年锐减12.8万亿韩元。三星电子和SK海力士等主要大企业去年出现营业损失，未能缴纳法人税，影响很大。据统计，截止到4月，主要税种中所得税也减少35.3万亿韩元，比去年减少4000亿韩元。 政府认为，以4月份为底线，5月起税收趋势会有所改善，但有人预测，今年很难避免税收亏损。企划财政部相关人士表示：“法人税收大幅减少，其他的税收正在弥补这一点。把现在的情况与过去相比，看起来税收难以像预算一样进账。”

한국어