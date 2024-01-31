美国财界“反对韩国平台法”……不要制造贸易摩擦的导火索. January. 31, 2024 07:35. . 代表美国财界的美国商会公开对韩国公平交易委员会正在推进立法的《平台公平竞争促进法》表示了担忧。继之前驻韩美国商工会议所表示反对后，美方又加强了施压强度。韩国信息技术业界则以“只有韩国平台企业才会遭受过度限制的损失”的相反理由，出现了反对立法的声音。 美国商会前天发表声明称，“对似乎急于通过平台限制的韩国表示担忧”。声明还说，韩国政府应该公开法案的全部条文，并向美国财界和政府提供充分讨论的机会。据分析，像欧盟今年3月针对苹果、谷歌、亚马逊等美国“技术大企业”实施的《数字市场法》一样，韩国的《平台法》有可能成为美国企业活动的重大障碍因素。 公平交易委员会的《平台法》是为了防止现有《电子商务法》等中遗漏的巨大平台优待本公司、捆绑销售、限制使用竞争平台、要求最惠待遇等违规行为。为此，预计将包含根据销售额、用户数、市场占有率等标准事先指定“支配性经营者”，一旦发现被禁止的行为将迅速进行处罚等内容。 国内外之所以就《平台法》问题提出担忧，是因为与没有本国大型平台的欧盟不同，Naver、Kakao等本土平台表现出强势的韩国IT市场的特殊性。韩国是美国大型科技公司无法放弃的主要市场之一，因此强有力的限制将成为很大的负担。 相反，韩国IT业界认为，总部设在海外的跨国企业很有可能到处流失，最终只有韩国企业遭受损失。也有人指出，不符合时代的事前限制将萎缩新平台的成长。只有正在蚕食韩国网络交易市场却不受韩国政府控制的TikTok、Ali Express等中国平台企业会从中渔翁得利，这种担忧也不无说服力。 争议之所以如此扩大，很大程度上是因为公平交易委员会只表明了制定法律的意志，而忽视了立法过程的管理。虽然法案已进入收尾阶段，但公平交易委员会却没有提出对象、标准等具体内容。既然有人提出贸易摩擦的可能性，政府就应该及时公开法案，听取国内外利害关系者的意见，找出符合韩国特点的模范答案。

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