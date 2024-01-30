秘鲁“黄金左手”时隔36年再次访问父亲的祖国. January. 30, 2024 07:33. by 李憲宰 uni@donga.com. “再次来到父亲‘朴先生（Mr. Park）’的国家，我许久以来的梦想终于实现了。” 20世纪80年代女排世界最佳攻击手、国际奥委会（IOC）委员塞西莉娅•泰特（62岁•秘鲁）自1988年首尔奥运会后时隔36年再次来到韩国。为了观看2024江原冬季青年奥林匹克运动会，上周来到韩国的她在回秘鲁之前，来到了充满年轻时回忆的首尔城东区汉阳大学奥林匹克体育馆。 在这里举行的秘鲁和原苏联的首尔奥运会女排决赛被认为是奥运会排球史上最精彩的比赛。第1、2局先由秘鲁队拿下，原苏联队拿下了第3、4局。在最后的第五局中，经过4次平分，原苏联队最终以17比15获胜。坐满体育馆的韩国观众为秘鲁队加油助威。因为当时秘鲁代表队的主教练是已故朴万福（1936~2019年）。1974年担任秘鲁代表队主教练的朴教练在包括1980年莫斯科奥运会在内的4次奥运会上带领了秘鲁代表队。他还被评为“秘鲁排球英雄”，入选世界排球名人堂。 泰特委员表示：“对于没有爸爸的贫穷少女的我来说，‘朴先生’就像父亲一样。从他那里学到了包括排球在内的人生的一切。”在球场外非常温暖的朴教练对训练非常严苛。如果觉得练习不够充分，星期天也要接球再打。在朴教练的指导下，泰特委员在16岁时被选入国家队，参加了1980年莫斯科奥运会和1984年洛杉矶奥运会。此后，她被称为“黄金左手（Golden Lefty）”，一跃成为世界级选手。 退役后，泰特委员担任秘鲁国会议员，致力于女性和青少年体育的发展。之后变身为行政家的她去年在印度孟买举行的第141届IOC总会上被选为新委员。 她说：“成为IOC委员后最开心的是在父亲的国家举行青年奥林匹克运动会”，“我会按照从父亲那里学到的那样，尽全力帮助全世界所有运动员。”

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