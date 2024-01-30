亲伊朗武装团体的攻击导致3名美军死亡……拜登暗示“报复”. January. 30, 2024 07:33. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 得到伊朗支援的武装团体当地时间27日对靠近叙利亚边境的驻约旦美军基地进行了无人机攻击，造成3名美军死亡，至少34人受伤。这是自去年10月以色列和巴勒斯坦武装团体哈马斯爆发战争后，首次有驻扎在中东的美军遇袭身亡。美国总统拜登表示，“将以我们选择的时机和方式处罚所有对这次攻击负有责任的人”，暗示将进行报复，整个中东地区的紧张局势正在加剧。 美军中央司令部28日表示：“昨晚对约旦东北部‘塔22’美军基地的攻击导致3名美军死亡。”中东战争爆发后，亲伊朗武装组织要求美国“停止对以色列的支援”，对美军在中东的基地进行了160多次攻击。有分析认为，美国担心战争扩大，此前一直克制应对，但在出现首例美军死亡后，强硬的报复不可避免。特别是很有可能在11月大选中与拜登总统对决的前总统特朗普表示，“这是拜登懦弱和屈服的结果”，明确表示将把此事作为大选争论焦点。

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