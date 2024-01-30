金正恩“建造核潜艇”的速度战. January. 30, 2024 07:33. by 尹相虎军事记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 朝鲜官方媒体29日表示，朝鲜国务委员长金正恩28日对核动力潜艇建造事业的执行方案做出了“重要结论”。有人提出，朝鲜在2021年公开开发核动力潜艇的事实后，时隔3年可能已经确定了具体的建造方案和日程等。核动力潜艇不是传统（柴油）动力，而是核动力潜艇，可以搭载大量核导弹，不仅可以进行核突袭打击，还可以进行第二次打击（核报复），被称为核武器的“终极版”。核潜艇不浮在水面上，最多可进行3个月以上的水中作战，作战执行能力也将大幅提高。 据朝鲜中央通讯社报道，金正恩“就核动力（推进）潜水艇和其他新型舰船建造项目相关问题进行了磋商，并公布了相关部门即将执行的任务和国家对策方案，并对其执行方法做出了重要结论”。报道还说：“海军的核武装化是迫切的时代课题，是国家核战略武力建设的核心要求。” 金正恩曾于去年9月公开第一艘战术核攻击潜水艇“金君玉英雄号”。但该潜艇并不是采用核动力体系的真正意义上的核动力潜艇，因此，金正恩当时表示，“将采用先进的动力体系”，暗示了建造核动力潜艇的计划。此次金正恩做出有关核动力潜艇的“重要决定”，因此朝鲜可能正式进入核动力潜艇的建造工作。有分析认为，俄罗斯总统普京访朝的可能性很大，因此，金正恩可能会以提供大规模武器为代价，向俄罗斯要求核动力潜艇用小型核反应堆技术等。 金正恩28日还参观了新型潜水艇发射巡航导弹“火箭-3-31型”的试射。

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