中国副外长会见朝鲜外相崔善姬，“就共同核心利益进行合作”. January. 29, 2024 07:48. by 高道艺记者 yea@donga.com. 朝鲜中央通讯社27日表示，中国外交部副部长孙卫东26日在平壤会见朝鲜外务相崔善姬，讨论了就共同核心利益加强合作的方案。最近，在朝鲜与俄罗斯关系日益密切的情况下，中国也表现出了要管理对朝关系的动向。但是，朝鲜媒体没有提及就在迎来朝中建交75周年之际两国首脑互访进行协调等内容。分析认为，与加强军事合作的俄罗斯不同，中国的意图是与朝鲜打开对话渠道，先进行管理。 孙卫东在会见崔善姬的当天，与朝鲜外务省副相朴明浩举行副部长级会谈，讨论了交流方案。中国外交部也表示：“在中朝友好年到来之际，双方就主要活动日程达成了协议。双方决定深化传统友好和务实合作，推动中朝关系不断向前发展。”但是，目前尚不清楚，孙卫东在25日开始的三天两夜访朝期间，是否会见了朝鲜国务委员长金正恩。朝鲜官方媒体28日报道说，孙卫东率领的中国代表团踏上回国之路的27日，以体育相金一国为团长的体育省代表团启程前往中国。 朝鲜今年向俄罗斯派遣了部长级的崔善姬。据悉，崔善姬与俄罗斯总统普京举行会谈，并协调了普京的访朝日程。相反，朝鲜去年12月派遣副外副长级人物朴明浩前往北京，此次孙卫东也访问了平壤。朝中之间的部长级会谈今年尚未举行。梨花女子大学教授朴元坤表示：“中国对朝俄在军事上过于密切感到不舒服，因此，朝中之间目前只进行了低水平的合作。”但也有观察人士说，以此次副部长级会谈为契机，朝中之间也将进行更高级别的人员交流。

한국어