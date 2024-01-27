“KING”勒布朗•詹姆斯成为NBA历史上首位连续20次入选全明星赛的球员. January. 27, 2024 07:54. by 任寶美 bom@donga.com. “KING”勒布朗•詹姆斯（40岁•洛杉矶湖人队）成为美国职业篮球（NBA）历史上首位20次入选全明星赛的球员。 NBA事务局26日公开的2023~2024赛季全明星球迷投票统计结果显示，詹姆斯以509.8872万票排在西部联盟第1位（全体第2位）。至此，詹姆斯从征战NBA的第2年2004~2005赛季开始连续20年获得了全明星赛的参赛资格。在NBA出道赛季的2003~2004赛季，他只能参加“新秀挑战赛”。 到上个赛季为止，詹姆斯和卡里姆•阿卜杜勒-贾巴尔（77岁）是NBA历史上入选全明星赛次数最多（19次）的球员。紧随其后的是科比•布莱恩特（1978~2022年），科比以18次排名第三。“篮球之神”迈克尔•乔丹（61岁）在NBA效力了15个赛季，其中14次（并列第7位）入选全明星赛。 本赛季全明星球迷投票东部联盟排名第一，整体排名第一的是“字母哥”扬尼斯•阿德托昆博（30岁•密尔沃基雄鹿队）。阿德托昆博获得比詹姆斯多33万票的542.7874万票，个人第8次入选全明星赛。詹姆斯和阿德托昆博将于下月19日在印第安纳波利斯举行的全明星赛上担任东西部全明星队队长。两位球员在上个赛季也是两队的队长。

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