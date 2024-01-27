中国副外长访朝……继俄罗斯之后，朝鲜与中国也紧密接触. January. 27, 2024 07:54. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 朝鲜中央通讯社26日报道称，中国外交部副部长孙卫东访问了朝鲜。朝鲜与俄罗斯以去年9月的首脑会谈为起点，在包括军事领域在内的所有领域都迅速密切接触，与此相比多少有些距离的朝中之间进行高层交流，因此备受关注。 朝中社当天表示：“以孙卫东同志为团长的中华人民共和国外交部代表团经新义州于25日抵达平壤。”朝中社说，朝鲜外务省相关人士和中国驻朝鲜公使在边境大桥上迎接了包括孙卫东在内的中国代表团。孙卫东访朝是对去年12月朝鲜外务省副相朴明浩访华的回访。当时朴明浩访华是自2019年8月以后时隔4年零4个月举行的朝中高级别会谈。 在朝中副外长级会谈上，预计双方将就朝鲜改变对韩路线问题、把南北关系定性为敌对关系而不是同族关系进行讨论。有人提出，朴明浩有可能向孙卫东共享改变对韩路线等去年底召开的劳动党中央委员会全体会议的政策决定事项，并听取中国的意见。 朴明浩去年访华时，朝中社曾报道称，“双方就在朝中建交75周年的2024年加强和发展双边关系和共同关心的问题交换了意见”。有分析认为，随着最近朝俄间蜜月越来越深，中国为了管理朝鲜，决定让孙卫东访朝。 朴明浩去年访问北京时与中国外长王毅也进行了会谈。因此有人提出，孙卫东访朝期间有可能拜访国务委员长金正恩等朝鲜最高层人士。

한국어