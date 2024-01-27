李在明：“没有收受贿赂吗?”VS柳东奎：“请不要写小说”. January. 27, 2024 07:54. by 朴钟民记者 blick@donga.com. 共同民主党代表（党首）李在明与作为证人出席自己大庄洞等疑惑审判的前城南城市开发公社代理社长柳东奎（音）大喊大叫，发生了冲突。 26日，在首尔中央地方法院刑事合议33部（部长法官金东贤）审理的审判中，作为证人出庭的柳东奎作证说：“（从南旭律师那里）收钱后，与前民主党代表室政务调整室室长郑镇相、前民主研究院副院长金涌各分得1亿韩元。”南旭是大庄洞开发事业特惠疑惑的核心人物。 对此，李在明本人获得发言机会，进行了反驳。李在明说：“你（柳东奎）向拆迁业者A某借了4000万韩元，被抓住弱点，写了借条说要偿还3亿韩元。最终向A某偿还了1.5亿韩元。不就是因为这个原因，才向南律师索要了3亿韩元吗？”柳东奎提高嗓门说：“好像很擅长提出阴谋论，请克制一下。” 对此，李在明声称：“你（柳东奎）承诺给A某拆除（劳务工程），并收受了所谓的贿赂，但A某却威胁说要曝光，所以写了3亿韩元的借条。但你没有还钱，所以（A某方面）找到办公室来，才急忙还了钱，这就是1.5亿韩元。”柳东奎反击道：“不要写小说了。那个人不是你（李在明）熟悉的流氓吗？” 对此，李在明再次主张：“只借了4000万韩元，为什么还了1.5亿韩元，令人怀疑。（借钱时）没有约定利息，因为那是贿赂。我不认识那个人（A某）。”柳东奎反驳道：“解决债务问题是2012年，向南旭律师要3亿韩元是在2013年，两件事没有关系。”直到法庭表示“就到此为止吧”，两人的攻防战才告中断。

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