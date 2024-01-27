希望存款成为绝望存款，应一起追究其理由. January. 27, 2024 07:53. . 对他来说，“青年希望存款”成了希望的一角。今年31岁的上班族A某说：“很激动。”下个月23日，每月50万韩元的2年零存整取存款将到期。加上政府的支援金，平生第一次超过1300万韩元的大笔资金将进入存折。他加入的希望存款在银行基本利率上加上政府给予的奖金和非课税优惠，每年最高可获得10%左右的利息。本金加利息是111万韩元，比商业银行年利率3%的存款多出75万韩元左右。 并不是所有存款的青年都找到了希望。据统计，以去年年末为基准，中途解除青年希望存款的人数为86.1309万人。2022年上市当时，两周内加入的用户约有290万人。也就是说，10人中有3人是在未到期的情况下中途下车的。虽然运营了“各出生年度申请5部制”，但回想起第一天银行应用程序（APP）的火爆人气，中途解除率比想象中的要高。 7名和3名选择不同的理由是什么呢？A某说：“虽然需要1个半小时以上，但是从父母家上下班的情况很多。”作为非正规职工作的他得到的月薪稍微超过200万韩元。如果在公司附近租房子，每月至少要交纳50万韩元的房租。去年5月解除存款的20多岁B某说：“少的时候一个月能赚120万韩元，但仅居住费就花了近80万韩元，每月很难存入50万韩元。” 据说也有很多朋友使用了“父母机会”。再加上高物价，本人的收入连生活费都吃紧，因此父亲按照缴纳日每月给子女的存折里存了50万韩元。即使拿到同样的工资，“金汤匙”也算是得到了优惠。相对剥夺感再次引发了“青年绝望存款”的说法。只有年薪在3600万韩元以下的青年才能加入该存款。如果年薪低，就没有存钱的余力，虽然年薪高，但如果是“土汤匙”，就没有资格加入，所以两年前用绝望代替希望来称呼。 青年希望存款大卖后，现政府也推出了希望存款的扩张版“青年跃升账户”。5年期满的该商品每月投入70万韩元，最多可以筹集5000万韩元左右。加入希望存款的青年们可以一次性缴纳到期后收到的钱，换成跃升账户。但是人气却不及希望存款。从去年6月开始的6个月里，开设账户的青年只有51万名，仅占政府预测值的17%。 尹锡悦总统最近接连出台救市政策，表示证券市场是“任何人都能凭借自己的能力上升的机会阶梯”。2年前首次加入希望存款的人比政府预想的要多8倍左右，很大程度上是因为2030一代视作机会阶梯的股票和硬币市场急剧冷却。股票和硬币投资虽然可以赚更多的钱，但总是有赔钱的危险。青年们代替这些投资，选择了完全没有损失可能性的存款，但连等待保障利息的余地都没有，所以应倾听他们的理由。只有这样，才能制造出真正的机会阶梯。

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