“延长3条GTX路线，新设3条GTX路线”……134万亿韩元财源存疑问. January. 26, 2024 07:45. by 崔东洙记者、金炯民记者 firefly@donga.com、kalssam@donga.com. 韩国政府为了开启“上下班30分钟时代”，将在首都圈广域快速铁路（GTX）等交通设施上投入134万亿韩元。政府计划在原先基础上延长GTX A·B·C路线，连接江原道和忠清道，在地方上开通与GTX相同的广域快速铁路（x-TX）。政府的方针是，集中投资首都圈广域交通，消除不便，同时加快铁路及道路地下化事业的步伐。但是，由于没有具体计划如何筹集巨额事业费，有人指出，这是为了拉拢全国“房地产选票”而采取的议会选举用对策。 政府25日在京畿道议政府市举行了由总统尹锡悦主持的交通领域民生讨论会，宣布了包含上述内容的《交通领域三大革新战略》。尹锡悦表示：“上下班质量是我们生活的质量。将消除交通差距，切实改善国民生活质量。” 首先，GTXA路线将从现在的京畿道东滩延长到平泽，B路线将从京畿道南杨州市磨石站延长到江原道春川市。C路线向南从京畿道水原站到忠清南道牙山市，向北从京畿道杨州市德亭站到京畿道东豆川市。A、B路线的目标是2028年全线开通，C路线目标是2030年开通。C路线的开工仪式当天作为民生讨论会的附带活动举行。 D·E·F路线分为第一和第二阶段，以2035年第一阶段开通为目标。地方大城市圈的x-TX决定从4月忠清圈的CTX（暂称，大田-世宗-忠北)民资资格调查开始，在每个区域推进。为解决金浦黄金线“地狱铁”问题等，地铁和广域公交车增开也包括在对策中。 政府表示，将以国家经费30万亿韩元、地方经费13.6万亿韩元、民间财源75.2万亿韩元等方式筹集事业费。但部分地方自治团体已对事业费负担面露难色，民间参与事业性不确定的事业也不确定。汉阳大学交通物流系教授姜京宇（音）表示：“具有事业性的GTX A·B路线在吸引民间资本方面也遇到了困难。应该具体制定事业费筹措方案。”

한국어