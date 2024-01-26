作曲家陈银淑获得“古典音乐诺贝尔奖”西门子音乐奖. January. 26, 2024 07:44. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 作曲家陈银淑（63岁•统营国际音乐节艺术总监•照片）25日被选为德国恩斯特•冯•西门子音乐基金会和巴伐利亚艺术院授予的恩斯特•冯•西门子音乐奖（以下简称西门子音乐奖）获奖者。这是亚洲人首次获得该奖项。 西门子音乐奖被比喻为“音乐界的诺贝尔奖或菲尔兹奖”，是古典音乐界最具权威的奖项。在作曲、演奏等古典音乐所有领域，每年都会给一名60岁以上的音乐家颁奖。奖金为25万欧元（约3.6亿韩元）。 陈银淑曾获得2004年格文美尔奖、2005年辛贝格奖、2010年皮埃尔大公基金会音乐奖、2017比胡里•西贝柳斯音乐奖、2018玛丽•何塞•克拉维斯音乐奖、2019巴赫音乐奖、2021莱昂尼•索宁音乐奖等最高权威的音乐奖，此次西门子音乐赏获奖被评价为实现了“音乐奖大满贯”。 陈作曲家25日通过统营国际音乐节事务局表示：“很高兴能在第二故乡德国获奖。比以往任何奖项都更加光荣。” 西门子音乐奖历届获奖者有作曲家本杰明•布里顿、奥利维尔•梅西安、指挥家赫伯特•冯•卡拉扬、伦纳德•伯恩斯坦、克劳迪奥•阿巴多、丹尼尔•巴伦博伊姆、钢琴家毛里奇奥•波利尼、阿尔弗雷德•布伦德尔等。

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