“首都圈上下班30分钟时代”……如果没有财源对策，只能是“希望拷问”. January. 26, 2024 07:44. . 韩国政府宣布了向首都圈广域快速铁路（GTX）和地方大城市的广域快速铁路等投资134万亿韩元的计划。通过这些措施，将开启首都圈上下班30分钟时代，扩大大城市范围的“超大城市”将构建1小时生活圈。但也有不少人指出，由于吸引民间资本充当总事业费的56%等原因，实现的可能性令人怀疑。在距议会选举还有两个半月之际出台的此次对策，难免会受到是为了支援执政党的批评。 政府在京畿道议政府市召开了由总统尹锡悦主持的民生讨论会，表示从今年3月开通GTXA水西至东滩区间开始，到2028年为止完成GTXA路线的全区间及C路线，到2030年为止完成GTXB路线。GTX D·E·F路线第一阶段区间将在现政府任期内通过可行性调查，提高速度。 因极度拥挤而被称为“地狱铁”的金浦黄金线6月追加投入车辆，并从2026年开始将首都圈高速公路拥挤区间地下化等，出台了首都圈定制型对策。地方在大田、世宗、忠北地区率先推进与GTX同级的地方圈广域快速铁路(x-TX)事业。釜山、蔚山、庆南、大邱、庆北、光州、全南等其他地区也将与地方自治团体协商，发掘可能的路线。 韩国人平均每天上下班所需时间为72分钟，首都圈通勤者为83分钟，在经济合作与发展组织成员国中占据压倒性首位。从这一点看，政府有必要努力扩充交通网，减少上下班时间。但是，此次对策集中在执政党支持率较弱的首都圈，而且似乎支持执政党推进的“超大城市”战略的内容占多数，因此，其发表意图必然会受到怀疑。再加上，政府计划用民间投资充当134万亿韩元所需财源中超过一半的75.2万亿韩元。中央政府的直接支出只有22%（30万亿韩元）。 过去与政府携手开展大型基础设施事业，但后来因政府方面的改口而狼狈不堪的民间企业是否会欣然参与投资还是未知数。如果不能制定解决这些财政难题的周密计划，此次对策也有可能只是历届政府在选举之前发表的“善心性拉拢人心”而已。

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