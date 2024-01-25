落后于约旦的韩国足球今日将决出“小组前两名”. January. 25, 2024 07:37. by 金培中 wanted@donga.com. 韩国男子国家足球代表队将于25日晚8时30分与马来西亚队进行亚洲杯小组赛E组第3场比赛。韩国队实际上已经确定进入16强，因此根据比赛结果会遇到什么样的对手成为了人们关注的焦点。 韩国队与约旦队的战绩同是1胜1平（积4分），但因净胜球（+4比+2）劣势暂列小组第二。亚洲杯小组赛共有24支球队分成6个小组进行，包括各小组前两名在内，6支排名第三的球队中成绩较好的4支球队也将进入16强，而韩国队已经确保了小组前三名以上的成绩。 如果韩国队打进很多球，击败马来西亚队，确定小组第一，将与D组第二名日本队交锋。如果获得小组第2名，很有可能与F组第1名的沙特阿拉伯队相遇。如果获得第3名，将与已确定D组第1名的伊拉克队、东道主兼A组第1名的卡塔尔队展开较量。 无论遇到谁，都不是容易对付的对手。韩国最近在与日本队的交付战绩方面处于劣势。3届亚洲杯冠军沙特阿拉伯队由曾执教英超曼城队和意大利队的名帅曼奇尼执教。试图实现大赛2连冠的卡塔尔和在本次大赛中战胜日本的伊拉克队也不容小觑。 曾担任大韩足球协会战斗力强化委员长的金判坤主教练率领的马来西亚队在国际足联（FIFA）排名第130位，远远落后于韩国队（第23位）。在两队的历史交锋战绩方面，韩国也以26胜12平8负占据明显优势。韩国队上一次负于马来西亚队是1985年3月在马来西亚吉隆坡举行的1986年墨西哥世界杯预选赛（0比1负），那已是39年前发生的事情。在本届亚洲杯上，马来西亚队在2场比赛中没有进球，失5球，以2负的成绩早早被淘汰出局。

한국어