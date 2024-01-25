“每秒售出53桶”，插上翅膀的农心辛拉面. January. 25, 2024 07:36. by 宋振浩记者 jino@donga.com. 农心凭借“辛拉面（照片）”一款产品连续两年实现了1万亿韩元的销售额。这主要得益于在美国等海外市场的成功。 农心24日表示，辛拉面去年的销售额比前一年（1.06万亿韩元）增长14.2%，达到1.21万亿韩元。据农心方面透露，辛拉面去年共销售了16.6亿桶（包）。相当于每秒在全球售出53桶（包）。1986年10月上市的辛拉面到去年为止的37年间，累计销量和销售额分别达到了386亿桶（包）和17.51万亿韩元。 从20世纪90年代开始一直占据国内方便面市场第一位的辛拉面最近在海外迅速成长。2021年海外法人销售和出口合计海外销售额为5000亿韩元，超过了国内（4300亿韩元）。得益于此，2022年荣登“销售额1万亿韩元”商品宝座。去年辛拉面的海外销售额为7100亿韩元，占总销售额的58.7%。 辛拉面最近5年间以海外市场为中心取得了巨大成果，年均增长率为12%，持续保持增长。特别是美国市场的增长势头尤为明显。通过2022年5月开始运营的美国第二工厂扩大供应量起了作用，以开市客（Costco）、沃尔玛等美国大型流通企业为中心，销售量大幅上升。据农心透露，去年美国法人的辛拉面销售额同比增长19%，占海外总销售额增加量的一半左右。再加上日本、澳大利亚和越南法人的销售额也分别比前一年增长19%、26%和58%，为销售增长助了一臂之力。 农心去年11月在泰国推出了“辛拉面冬阴功”。在美国，也加强了以居住在得克萨斯州或加利福尼亚的拉丁裔消费者为目标的产品阵容等，正在加速当地化战略。

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