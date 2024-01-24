公演界以体验内容为先导，向年轻人发出邀请. January. 24, 2024 07:37. by 李智允记者 leemail@donga.com. 公演界正在加强“体验内容”，与成为社交网络服务（SNS）认证照名胜的百货商店等展开竞争。世宗文化会馆今年将引进在演出开始前和中场休息时间在专用休息室享受差别化体验的“套座”服务。顾客可以在休息室享受手拿食品和饮料，在售票处不用排队也能领取门票。还会提供一定的周边产品。以7场演出为对象运营，今年4月开幕的歌剧《茶花女La Traviata》的VIP门票价格为15万韩元，再多加2万韩元就可以体验相关服务。 此外，还准备了能让观众大饱眼福的附带活动。国立剧场去年12月在首尔中区日升剧场前的文化广场上运营了冬季光庆典“冬季村”。8米高的大型圣诞树和用灯泡装饰的60多棵树等，作为认证照名胜吸引了人们的视线。在小木屋模样的展位上，举行了12名工艺艺术家的展示。一个月内有2.4万多名游客来到这里。 同月，在首尔瑞草区艺术殿堂，年末代表演出《胡桃夹子》公演之前，在歌剧院大厅举行了爵士乐队演奏。这是艺术殿堂和国立芭蕾舞团共同企划的活动，播放了40分钟适合圣诞节的音乐。 音乐剧界以稀缺性为先导，吸引着年轻人的脚步。演出制作公司EMK将于下月举行邀请观看音乐剧《瑞贝卡》和《Monte Cristo》最多的观众每人参加最后一场演出的活动。特邀观众不仅可以在离舞台最近的OP席第一排观看演出，还可以参加与演员们的加油呼叫、团体照拍摄等。OD Company向16日至21日观看音乐剧《IL TENORE》的观众赠送了印有饰演主人公尹伊善的演员洪光镐、朴殷泰、徐垧秀照片的限量版照片入场券。 公演界之所以在特色体验内容上下功夫，是为了吸引年轻人的关注。世宗文化会馆社长安浩相（音译）表示：“百货商店、酒店等销售消费品的地方最近销售体验服务，成为了剧场的激烈竞争者”，“只有提供与现有演出场不同的服务，才能增加与年轻人的接触点。”企划“冬季村”的国立剧场演出企划部PD崔成民表示：“在寒冷的天气里，我们准备了男女老少都可以参与的内容，为了得到SNS使用频率较高的年轻人的响应，设置了利用鲁道夫雕塑的拍照区。”

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